Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,04 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 3 копійки проти 14 листопада. Офіційний курс євро становить 48,98 гривні, тобто ціна виросла на 10 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 18 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,06 гривні;
- євро – 48,78 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 17 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,77 гривні, продаж – по 42,25 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,20 гривні, продаж – по 42,20 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,90 гривні, продаж – по 42,30 гривні.
Як вплинуть відключення світла на курс валют?
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, у стані енергетично-економічної невизначеності, найважливішу роль на ринку відіграватиме Нацбанк.
Відтак регулятор діятиме відповідно до режиму "керованої гнучкості", врівноважуючи попит і пропозицію через валютні інтервенції.
Крім того, на міжбанку поточні зміни будуть мізерними, як і різниця між курсами купівлі та продажу. Дзеркальна ситуація буде на готівковому ринку.
Очікується, що цього тижня будуть такі коливання валют: 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).