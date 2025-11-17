Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 17 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,77 гривні (-3 копійки проти 14 листопада) та продаж по 42,25 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 48,60 гривні (без змін), продаж – по 49,30 гривні (+10 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,20 гривні (+3 копійки), а продати по 42,20 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро по 49 гривень (+6 копійок), а продаж по 49,15 гривні (-2 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,90 гривні (+19 копійок), а продають по 42,30 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,80 гривні (+15 копійок), а продають по 49,20 гривні (-2 копійки).
Чи зміниться курс долара?
За прогнозами фінансового аналітика Андрія Шевчишина для 24 Каналу, до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости на 1 – 2 гривні, тобто в зону 43 – 44 гривень на кінець року.
Натомість готівковий ринку зросте десь на 25 – 50 копійок вище, аніж ці показники.
Нагадуємо, що в прогнозах на 2026 рік закладений досить високий курс: від уряду України – 45,7 гривні за долар, а від Міжнародного валютного фонду – 45,4 гривні.