В банках спостерігається зростання валют, особливо різко за останню добу подорожчало євро – понад 20 копійок при купівлі та продажу. Схожа тенденція на зростання валюти є і на чорному ринку, а в обмінниках зріс лише курс купівлі валюти. Щодо долара, то валюта помітно наближається до 42 гривень при курсу обміну.