Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 13 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,77 гривні (+7 копійок проти 12 листопада) та продаж по 42,22 гривні (-1 копійка).
- Купівля євро проходить по 48,35 гривні (+13 копійок), продаж – по 48,99 гривні (+11 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,20 гривні, а продати по 42,20 гривні.
- Купівля євро по 48,80 гривні, а продаж по 49,04 гривні.
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,49 гривні (-26 копійок), а продають по 42,25 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,31 гривні (-26 копійок), а продають по 49,31 гривні (+14 копійок).
Якою буде ситуація на ринку валют?
Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, цього місяця на гривню тиск збільшуватиметься, а вимивання коштів зростатиме. Річ у тім, що листопад, за словами аналітика, є місяцем девальвації та значних витрат на підготовку до свят.
У 2025 році валютний кошик з долара та євро навпіл має меншу дохідність, аніж державні облігації чи гривневі депозити. Втім надалі можна очікувати стрибка курсу долара.
З початку 2025 року і по кінець жовтня облігації принесли б населенню 13%, а валютний кошик навпіл долар і євро приніс би 5%.
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, основні коливання долара цього тижня триватимуть у проміжку 41,8 – 42,2 гривні.