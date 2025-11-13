Дивіться також Вперше в історії: Україна отримала іноземну компенсацію у справі щодо корупції

Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, цього місяця на гривню тиск збільшуватиметься, а вимивання коштів зростатиме. Річ у тім, що листопад, за словами аналітика, є місяцем девальвації та значних витрат на підготовку до свят.

У 2025 році валютний кошик з долара та євро навпіл має меншу дохідність, аніж державні облігації чи гривневі депозити. Втім надалі можна очікувати стрибка курсу долара.

З початку 2025 року і по кінець жовтня облігації принесли б населенню 13%, а валютний кошик навпіл долар і євро приніс би 5%.