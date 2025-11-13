Смотрите также Впервые в истории: Украина получила иностранную компенсацию по делу о коррупции

Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в этом месяце на гривну давление будет увеличиваться, а вымывание средств будет расти. Дело в том, что ноябрь, по словам аналитика, является месяцем девальвации и значительных расходов на подготовку к праздникам.

В 2025 году валютная корзина из доллара и евро пополам имеет меньшую доходность, чем государственные облигации или гривневые депозиты. Впрочем в дальнейшем можно ожидать скачка курса доллара.

С начала 2025 года и по конец октября облигации принесли бы населению 13%, а валютная корзина пополам доллар и евро принесла бы 5%.