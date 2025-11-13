Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 13 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,77 гривны (+7 копеек против 12 ноября) и продажа по 42,22 гривны (-1 копейка).
- Покупка евро проходит по 48,35 гривны (+13 копеек), продажа – по по 48,99 гривны (+11 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,20 гривны, а продать по 42,20 гривны.
- Покупка евро по 48,80 гривны, а продажа по 49,04 гривны.
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,49 гривны (-26 копеек), а продают по 42,25 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,31 гривне (-26 копеек), а продают по 49,31 гривны (+14 копеек).
Какой будет ситуация на рынке валют?
Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в этом месяце на гривну давление будет увеличиваться, а вымывание средств будет расти. Дело в том, что ноябрь, по словам аналитика, является месяцем девальвации и значительных расходов на подготовку к праздникам.
В 2025 году валютная корзина из доллара и евро пополам имеет меньшую доходность, чем государственные облигации или гривневые депозиты. Впрочем в дальнейшем можно ожидать скачка курса доллара.
С начала 2025 года и по конец октября облигации принесли бы населению 13%, а валютная корзина пополам доллар и евро принесла бы 5%.
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, основные колебания доллара на этой неделе будут продолжаться в промежутке 41,8 – 42,2 гривны.