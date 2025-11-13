Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 13 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,77 гривны (+7 копеек против 12 ноября) и продажа по 42,22 гривны (-1 копейка).

  • Покупка евро проходит по 48,35 гривны (+13 копеек), продажа – по по 48,99 гривны (+11 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 42,20 гривны, а продать по 42,20 гривны.
  • Покупка евро по 48,80 гривны, а продажа по 49,04 гривны.

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 41,49 гривны (-26 копеек), а продают по 42,25 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 48,31 гривне (-26 копеек), а продают по 49,31 гривны (+14 копеек).

Какой будет ситуация на рынке валют?

  • Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в этом месяце на гривну давление будет увеличиваться, а вымывание средств будет расти. Дело в том, что ноябрь, по словам аналитика, является месяцем девальвации и значительных расходов на подготовку к праздникам.

  • В 2025 году валютная корзина из доллара и евро пополам имеет меньшую доходность, чем государственные облигации или гривневые депозиты. Впрочем в дальнейшем можно ожидать скачка курса доллара.

  • С начала 2025 года и по конец октября облигации принесли бы населению 13%, а валютная корзина пополам доллар и евро принесла бы 5%.

  • Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, основные колебания доллара на этой неделе будут продолжаться в промежутке 41,8 – 42,2 гривны.