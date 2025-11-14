В банках наблюдается рост валют, особенно резко за последние сутки подорожало евро – более 20 копеек при покупке и продаже. Похожая тенденция на рост валюты есть и на черном рынке, а в обменниках вырос только курс покупки валюты. Относительно доллара, то валюта заметно приближается к 42 гривен при курсе обмена.