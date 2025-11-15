Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу розповів як зросте долар до кінця року. Експерт вважає, що ця валюта "стрибне" на 1 – 2 гривні. Тобто, станом на кінець року, 1 долар, імовірно, обійдеться у 43 до 44 гривень.