Як змінився курс долара сьогодні?
Станом на 15 листопада, офіційний курс долара в Україні – 42,06 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні такий
- купівля – 41,80 гривні за долар США;
- продаж – 42,25 гривні за долар США.
В обмінниках курс такий:
- купівля – 42,05 гривні за долар США;
- продаж – 42,15 гривні за долар США.
Скільки треба гривень, щоб купити 100 доларів?
- для придбання 100 доларів у банку сьогодні потрібно орієнтовно – 4 225 гривень;
- а от, аби купити 100 доларів в обміннику необхідно уже орієнтовно – 4 215 гривень.
Яку суму можна виручити за 100 доларів зараз?
- якщо здавати 100 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 4 180 гривень;
- в обміннику за 100 доларів вдасться виручити майже – 4 205 гривень.
Що важливо знати про долари зараз?
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу розповів як зросте долар до кінця року. Експерт вважає, що ця валюта "стрибне" на 1 – 2 гривні. Тобто, станом на кінець року, 1 долар, імовірно, обійдеться у 43 до 44 гривень.
В Україні обміну підлягають всі чинні долари. Навіть, якщо вони дещо пошкоджені. А от ті, які мають ознаки значного зношення, віддаються на інкасо.