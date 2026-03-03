Який курс валют у банках?

Станом на ранок 3 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,05 гривні (+5 копійок), а продаж по 43,54 гривні (+9 копійок).

(+5 копійок), а продаж по (+9 копійок). Купівля євро проходить по 50,40 гривні (-15 копійок), а продаж – по 51,10 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,30 гривні (+7 копійок), а продаж – по 43,35 гривні (+5 копійок).

(+7 копійок), а продаж – по (+5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,80 гривні (-31 копійка), а продаж – по 51,04 гривні (-23 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,10 гривні (+28 копійок), а продають – по 43,45 гривні (+7 копійок).

(+28 копійок), а продають – по (+7 копійок). Євро купують по 50,70 гривні (-17 копійок), а продають – по 51,26 гривні (-5 копійок).

Що буде з гривнею в березні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що традиційно березень в Україні – місяць стабілізації гривні. Наразі ж існує сезонний тренд, який свідчить про можливість її укріплення на 0,5 – 1%.

Однак експерт попередив про ризики, головний із яких – воєнний. Він зауважив, що за останні 24 роки українська валюта 17 разів укріплювалася в березні, і лише 7 – падала.

Наприклад, значна девальвація відбулася після початку війни з Росією у 2014 році. А от "нестандартне" сильне падіння курс гривні пережив у 2020 році.