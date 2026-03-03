Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 3 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,05 гривны (+5 копеек), а продажа по 43,54 гривны (+9 копеек).

(+5 копеек), а продажа по (+9 копеек). Покупка евро проходит по 50,40 гривны (-15 копеек), а продажа – по 51,10 гривны (-1 копейка).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,30 гривны (+7 копеек), а продажа – по 43,35 гривны (+5 копеек).

(+7 копеек), а продажа – по (+5 копеек). Зато покупка евро проходит по 50,80 гривны (-31 копейка), а продажа – по 51,04 гривны (-23 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,10 гривны (+28 копеек), а продают – по 43,45 гривны (+7 копеек).

(+28 копеек), а продают – по (+7 копеек). Евро покупают по 50,70 гривны (-17 копеек), а продают – по 51,26 гривны (-5 копеек).

Что будет с гривной в марте?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что традиционно март в Украине – месяц стабилизации гривны. Сейчас же существует сезонный тренд, который свидетельствует о возможности ее укрепления на 0,5 – 1%.

Однако эксперт предупредил о рисках, главный из которых – военный. Он отметил, что за последние 24 года украинская валюта 17 раз укреплялась в марте, и только 7 – падала.

Например, значительная девальвация произошла после начала войны с Россией в 2014 году. А вот "нестандартное" сильное падение курс гривны пережил в 2020 году.