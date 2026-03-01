Какой будет ситуация в начале весны?

Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Новыми ориентирами он назвал 43 гривны для доллара и 51 гривну для евро, но курсовые показатели могут их пересекать.

С одной стороны, соотношение между продавцами и покупателями валюты постепенно будет выравниваться естественным путем из-за необходимости бизнеса платить налоги. С другой – рекордные международные резервы дают Нацбанку возможность действовать гибко, в частности проводить интервенции точечно и в достаточном объеме для поддержания курсового равновесия.

Кроме того, есть определенные ожидания относительно общего состояния экономики. Самая тяжелая зима уже позади, поэтому бизнесу может стать легче приспособиться, оправиться и снова взяться "за дело". Более того, март не принесет ценового шока, поскольку умеренный рост потребительских цен прогнозируют в пределах инфляционных ожиданий.

Еще одной особенностью первой декады месяца может стать снижение амплитуды курсовых колебаний – волатильности. И хотя текущие изменения будут разнонаправленными, они не будут "пугать" рынок резкими перепадами: ожидается наступление фазы относительного покоя. В целом от резких курсовых скачков защищает режим "управляемой гибкости".

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА По-прежнему, наличный рынок будет подстраиваться под курсовые показатели межбанка, а разница между курсами покупки – продажи не будет вызывать беспокойства. Мы не ожидаем нервных покупательских проявлений, что потенциально могут двигать курсы продажи вверх.

Что будет определять курс евро?

Украинская "цена" евро формируется под влиянием двух ключевых факторов: мировых котировок пары евро-доллар и соотношения гривна-доллар на внутреннем рынке.

Хотя глобальные рынки периодически "штормит", сейчас речь идет об определенных границах проседания американской валюты относительно евро: в течение следующей недели ожидают соотношение 1,17 – 1,19.

При таком соотношении курс евро в Украине, вероятно, будет оставаться в привычных пределах – около 51 гривны.

Волатильность доллара частично объясняется тем, что инвесторы (по крайней мере временно) "убегают" в другие валюты и драгоценные металлы. В то же время самая мощная экономика сейчас именно в США, а в долларах сосредоточено около 60% мирового капитала.

Поэтому справедливым будет считать, что такая возня будет продолжаться до времени, когда сформируются какие-то новые правила... В любом случае пока американской валюте не грозит какой-то провал, обесценивания,

– добавил эксперт.

Характеристики рынка со 2 по 8 марта: