Как изменился курс доллара сегодня?
По состоянию на 15 ноября, официальный курс доллара в Украине – 42,06 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня такой
- покупка – 41,80 гривны за доллар США;
- продажа – 42,25 гривны за доллар США.
В обменниках курс такой:
- покупка – 42,05 гривны за доллар США;
- продажа – 42,15 гривны за доллар США.
Сколько надо гривен, чтобы купить 100 долларов?
- для приобретения 100 долларов в банке сегодня нужно ориентировочно – 4 225 гривен;
- а вот, чтобы купить 100 долларов в обменнике необходимо уже ориентировочно – 4 215 гривен.
Какую сумму можно выручить за 100 долларов сейчас?
- если сдавать 100 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 4 180 гривен;
- в обменнике за 100 долларов удастся выручить почти – 4 205 гривен.
Что важно знать о долларах сейчас?
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу рассказал как вырастет доллар до конца года. Эксперт считает, что эта валюта "прыгнет" на 1 – 2 гривны. То есть, по состоянию на конец года, 1 доллар, вероятно, обойдется в 43 до 44 гривен.
В Украине обмену подлежат все действующие доллары. Даже если они несколько повреждены. А вот те, которые имеют признаки значительного износа, отдаются на инкассо.