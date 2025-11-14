Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,06 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 13 листопада. Офіційний курс євро становить 48,88 гривні, тобто ціна виросла на 23 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 17 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,04 гривні;
- євро – 48,98 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 14 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,25 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,17 гривні, продаж – по 42,18 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,90 гривні, продаж – по 42,25 гривні.
Чи подорожчає офіційний курс?
За прогнозами фінансового аналітика Андрія Шевчишина для 24 Каналу, наприкінці 2025 року офіційний курс долара може бути на 1 – 2 гривні дорожчим, аніж зараз. Йдеться про діапазон курсу від 43 гривень до 44 гривень.
Цікаво, що на 2026 рік уряд України прогнозує курс на рівні 45,7 гривні, а МВФ – на рівні 45,4 гривні.
Водночас якщо офіційний курс долара становитиме 43 – 44 гривні, то готівковий курс, ймовірно, буде десь на 25 – 50 копійок вищим за ці показники.