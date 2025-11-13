Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,03 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 12 листопада. Офіційний курс євро становить 48,65 гривні, тобто ціна виросла на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 14 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,06 гривні;
- євро – 48,88 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 13 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,77 гривні, продаж – по 42,22 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,20 гривні, продаж – по 42,20 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,49 гривні, продаж – по 42,25 гривні.
Скільки коштуватиме валюта до кінця 2025 року?
Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрушити до зони 43 – 44 гривень. Таким чином, готівковий ринок буде десь на 25 – 30 копійок вище.
Наразі найвигіднішими щодо дохідності на сьогодні є державні облігації, однак прогнозується, що курс долара може зрости, що підвищить дохідність валютних інвестицій.