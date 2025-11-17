Що відбуватиметься з депозитами з 17 по 23 листопада?

Разом з тим, дуже важливо, щоб у суспільстві було розуміння альтернатив скуповуванню валюти, розповів для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Згідно з його слів, НБУ посприяв гарним умовам. Нацбанк зберіг ті, що сприяють розвитку саме гривневих інструментів збереження й заощадження коштів.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

По-перше, незмінна облікова ставка та інші монетарні інструменти з одного боку підтримують "вагу" гривні, а з іншого – дають змогу банкам запропонувати найвищі відсоткові ставки за депозитами, що подекуди сягають 17,5% річних. По-друге, стратегія НБУ на валютному ринку фактично унеможливлює різкі курсові зміни: вона є стримувальною, адже завдяки валютним інтервенціям вдається “загасити” зависокий попит на валюту.

Третій пункт: прогнози та очікування зниження інфляції у річному вимірі до 9,2 – 10%. Крім того, є ймовірність, що до кінця року (тобто сукупно за майже півтора місяця) у місячному вимірі інфляція не перевищить 1,5%.

По-четверте, найвищі ставки дохідності гривневих депозитів встановлюються на не дуже тривалі вклади (як, приміром, депозит на 6 – 9 місяців), що також є додатковим фактором "свободи" для вкладника, адже його гроші "не прикуті навічно" до банку,

– пояснив експерт.

Замотаєв зазначив, що протягом наступного тижня загальна картина не зазнає суттєвих змін: середні ставки коливатимуться від 13% річних до 14,5% річних. Також у потенційних вкладників є цілком реальна можливість скористатися бонусними пропозиціями від банків, отримавши до базових ставок ще додаткові 0,5 – 1 відсоткові пункти.

Важливо! Тобто нова пора випробувань не закриває "вікно можливостей" для тих українців, що вирішать розмістити кошти на гривневих депозитах та зберегти їхню купівельну здатність. Але хаотичне скуповування валюти зазвичай має зворотний ефект, бо при надмірному попиті курс продажу валюти зростає й "купувати доведеться за дорого".

Що ще слід знати про депозити?