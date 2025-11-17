Укр Рус
Євро не зупиняється і зміцнюється далі: яку ціну валюти встановив НБУ
17 листопада, 17:00
Євро не зупиняється і зміцнюється далі: яку ціну валюти встановив НБУ

Валерія Городинська
Основні тези
  • Євро різко зросло за вихідні до майже 49 гривень, а долар залишається на рівні, що трішки більше, аніж 42 гривні.
  • Водночас офіційний курс євро від НБУ на 18 листопада становитиме 48,78 гривні, знизившись з 48,98 гривні.

Після того, як євро зросло на 23 копійки у п'ятницю минулого тижня, валюта на понеділок, 17 листопада, знову зросла в ціні – до майже 49 гривень. Ріст долара також спостерігається, але не такий суттєвий.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,04 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 3 копійки проти 14 листопада. Офіційний курс євро становить 48,98 гривні, тобто ціна виросла на 10 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 18 листопада курс валют буде таким:

  • долар – 42,06 гривні;
  • євро – 48,78 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 17 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,77 гривні, продаж – по 42,25 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42,20 гривні, продаж – по 42,20 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,90 гривні, продаж – по 42,30 гривні.

 

Як вплинуть відключення світла на курс валют? 

  • Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, у стані енергетично-економічної невизначеності, найважливішу роль на ринку відіграватиме Нацбанк. 

  • Відтак регулятор діятиме відповідно до режиму "керованої гнучкості", врівноважуючи попит і пропозицію через валютні інтервенції. 

  • Крім того, на міжбанку поточні зміни будуть мізерними, як і різниця між курсами купівлі та продажу. Дзеркальна ситуація буде на готівковому ринку.

  • Очікується, що цього тижня будуть такі коливання валют: 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).