Несмотря на заявления об отказе от энергоресурсов Москвы, европейские страны продолжают активно закупать российский сжиженный газ. Накануне введения жестких ограничений импортеры пытаются запастись топливом, используя лазейки в логистике.

Как выросли закупки российского СПГ

Только за первые восемь месяцев 2026 года Европа заплатила Москве 7,28 миллиарда евро, закупив 11,39 миллиона тонн сжиженного природного газа из арктического проекта "Ямал СПГ", пишет Euronews.

Эта сумма фактически сравнялась с расходами за весь прошлый год, когда европейцы отдали 7,3 миллиарда евро за российский СПГ, свидетельствуют данные расследования немецкой экологической организации Urgewald.

За январь–август этого года европейские порты приняли 156 партий российского арктического СПГ.

российского арктического СПГ. За тот же период прошлого года было 142 партии объемом 10,34 миллиона тонн.

Таким образом, поставки выросли на 10,1% в годовом исчислении.

Кто покупает больше всего

По данным исследования, крупнейшими покупателями российского газа из проекта "Ямал СПГ" стали Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды:

на долю Франции пришлось 4,4 миллиона тонн;

на долю Бельгии – 3 миллиона тонн;

на Испанию – 2,7 миллиона тонн;

и на Нидерланды – 1,1 миллиона тонн.

Аналитик Kpler Шарль Костеррузе пояснил, что европейские покупатели могут спешить с закупками в преддверии полного запрета на российский СПГ, который должен вступить в силу в январе 2027 года.

В то же время большинство нынешних поставок осуществляется по долгосрочным контрактам. Тогда как краткосрочные контракты на поставку российского СПГ в ЕС были запрещены еще в апреле 2026 года.

Кто помогает импортировать газ

Львиную долю перевозок обеспечивают две европейские компании:

шотландская Seapeak;

и связанная с Грецией Dynagas.

В совокупности их суда транспортировали 72% всего экспорта "Ямал СПГ".

Европа заявляет, что отходит от российской энергетики. Эти цифры показывают обратное,

– подчеркнул старший менеджер кампаний Urgewald Александр Кирк.

Напомним, ЕС резко сократил закупки газа у России после 2022 года. Однако около 10% потребностей Европы по-прежнему обеспечивает российское топливо. Около половины этого объема поступает именно с завода "Ямал СПГ" в Арктике.