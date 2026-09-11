Какие объекты оказались под прицелом

Удары пришлись на два предприятия, расположенные в Ямальском регионе к югу от Полярного круга. Именно там добывается около 80% природного газа России, пишет Bloomberg.

Речь идет о Пуровском заводе "Новатек" и Уренгойском комплексе "Газпрома". Оба объекта перерабатывают газовый конденсат, который используется для производства нефтепродуктов и во внутренней нефтехимической промышленности России.

Украинская компания Fire Point, производящая дроны FP-1, заявила, что этот удар стал новым рекордом по дальности применения беспилотников данного типа.

Украинские Силы специальных операций отметили, что дроны проникли в район, который до этого считался "полностью безопасным тылом" России.

Как атака всколыхнула рынок

Атака на арктические активы Кремля мгновенно всколыхнула европейские биржи. Эталонные цены на газ на этой неделе впервые за более чем три года преодолели психологическую отметку в 80 евро за мегаватт-час.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Главный страх рынка заключается в возможном ударе по "Ямал СПГ" – крупнейшему российскому предприятию по производству сжиженного газа.

Если целью станет "Ямал СПГ", это будет означать значительную структурную эскалацию для мировых газовых рынков,

– отмечают аналитики LG Energy Group.

Почему Европе важен российский газ

Дело в том, что после начала полномасштабной войны Россия резко сократила поставки газа в Европу. Однако российский газ по-прежнему обеспечивает около 10% потребностей континента:

примерно половина этих объемов приходится именно на сжиженный газ;

остальная часть поставляется по трубопроводу "Турецкий поток".

С 1 января на импорт газа из "Ямал СПГ" в ЕС начнет действовать запрет, но до того времени предприятие продолжает легально поставлять грузы.

Поэтому в случае проблем с российскими поставками ситуация на европейском рынке может еще больше осложниться, особенно в преддверии зимы, когда газохранилища ЕС остаются заполненными на низком уровне.

Напомним, в начале 2026 года ЕС одобрил поэтапный отказ от российского газа. Полностью запретить его импорт планируют с 1 января 2027 года, в том числе и поставки СПГ. В то же время Еврокомиссия предусмотрела возможность отложить окончательное прекращение импорта до ноября 2027 года, если страны ЕС не успеют в достаточной мере наполнить газохранилища перед зимним сезоном.