Які об'єкти опинилися під прицілом

Ударів зазнали два підприємства, розташовані в Ямальському регіоні на південь від Полярного кола. Саме там видобувають близько 80% природного газу Росії, пише Bloomberg.

Йдеться про Пуровський завод "Новатеку" та Уренгойський комплекс "Газпрому". Обидва об'єкти переробляють газовий конденсат, який використовується для виробництва нафтопродуктів та у внутрішній нафтохімічній промисловості Росії.

Українська компанія Fire Point, яка виробляє дрони FP-1, заявила, що удар став новим рекордом за дальністю застосування такого типу безпілотників.

Українські Сили спеціальних операцій зазначили, що дрони проникли в район, який до цього вважався "повністю безпечним тилом" Росії.

Як атака сколихнула ринок

Атака на арктичні активи Кремля миттєво сколихнула європейські біржі. Еталонні ціни на газ цього тижня вперше за понад три роки пробили психологічну позначку у 80 євро за мегават-годину.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Головний страх ринку полягає у можливому ударі по "Ямал СПГ" – найбільшому російському підприємству з виробництва скрапленого газу.

Якщо ціллю стане Ямал СПГ, це означатиме значну структурну ескалацію для світових газових ринків,

– зазначають аналітики LG Energy Group.

Чому Європі важливий російський газ

Річ у тім, що після початку повномасштабної війни Росія різко скоротила постачання газу до Європи. Однак російський газ усе ще забезпечує близько 10% потреб континенту:

приблизно половина цих обсягів припадає саме на скраплений газ;

решта йде через трубопровід "Турецький потік".

З 1 січня на імпорт газу з "Ямал СПГ" до ЄС почне діяти заборона, але до того часу підприємство продовжує легально постачати вантажі.

Тому у разі проблем із російськими поставками ситуація на ринку Європи може ускладнитися ще більше, особливо напередодні зими, коли газові сховища ЄС залишаються заповненими на низькому рівні.

Нагадаємо, на початку 2026 року ЄС схвалив поетапну відмову від російського газу. Повністю заборонити його імпорт планують із 1 січня 2027 року, зокрема й постачання СПГ. Водночас Єврокомісія передбачила можливість відтермінувати остаточне припинення імпорту до листопада 2027 року, якщо країни ЄС не встигнуть достатньо наповнити газові сховища перед зимовим сезоном.