Як зросли закупівлі російського СПГ
Лише за пергі вісім місяців 2026 року Європа заплатила Москві 7,28 мільярда євро, придбавши 11,39 мільйона тонн скрапленого природного газу з арктичного проєкту "Ямал СПГ", пише Euronews.
Ця сума фактично зрівнялася з витратами за весь минулий рік, коли європейці віддали 7,3 мільярда євро за російський СПГ, свідчать дані розслідування німецької екологічної організації Urgewald.
- За січень – серпень цього року європейські порти прийняли 156 партій російського арктичного СПГ.
- За той же період минулого року було 142 партії обсягом 10,34 мільйона тонн.
Отже, поставки зросли на 10,1% у річному вимірі.
Хто купує найбільше
За даними дослідження, найбільшими покупцями російського газу з проєкту "Ямал СПГ" стали Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди:
- на Францію припало 4,4 мільйона тонн;
- на Бельгію – 3 мільйона тонн;
- на Іспанію – 2,7 мільйона тонн;
- і на Нідерланди – 1,1 мільйона тонн.
Аналітик Kpler Шарль Костеррузе пояснив, що європейські покупці можуть поспішати із закупівлями напередодні повної заборони російського СПГ, яка має запрацювати у січні 2027 року.
Водночас більшість нинішніх поставок здійснюється за довгостроковими контрактами. Тоді як короткострокові контракти на постачання російського СПГ до ЄС були заборонені ще у квітні 2026 року.
Хто допомагає імпортувати газ
Левову частку перевезень забезпечують дві європейські компанії:
- шотландська Seapeak;
- та пов'язана з Грецією Dynagas.
Разом їхні судна транспортували 72% усього експорту "Ямал СПГ".
Європа заявляє, що відходить від російської енергетики. Ці цифри показують протилежне,
– наголосив старший менеджер кампаній Urgewald Александер Кірк.
Нагадаємо, ЄС різко скоротив закупівлі газу у Росії після 2022 року. Однак близько 10% потреб Європи все ще забезпечує російське паливо. Близько половини цього обсягу надходить саме з заводу "Ямал СПГ" в Арктиці.