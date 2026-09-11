Як зросли закупівлі російського СПГ

Лише за пергі вісім місяців 2026 року Європа заплатила Москві 7,28 мільярда євро, придбавши 11,39 мільйона тонн скрапленого природного газу з арктичного проєкту "Ямал СПГ", пише Euronews.

Ця сума фактично зрівнялася з витратами за весь минулий рік, коли європейці віддали 7,3 мільярда євро за російський СПГ, свідчать дані розслідування німецької екологічної організації Urgewald.

  • За січень – серпень цього року європейські порти прийняли 156 партій російського арктичного СПГ.
  • За той же період минулого року було 142 партії обсягом 10,34 мільйона тонн.

Отже, поставки зросли на 10,1% у річному вимірі.

Хто купує найбільше

За даними дослідження, найбільшими покупцями російського газу з проєкту "Ямал СПГ" стали Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди:

  • на Францію припало 4,4 мільйона тонн;
  • на Бельгію – 3 мільйона тонн;
  • на Іспанію – 2,7 мільйона тонн;
  • і на Нідерланди – 1,1 мільйона тонн.

Аналітик Kpler Шарль Костеррузе пояснив, що європейські покупці можуть поспішати із закупівлями напередодні повної заборони російського СПГ, яка має запрацювати у січні 2027 року.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Водночас більшість нинішніх поставок здійснюється за довгостроковими контрактами. Тоді як короткострокові контракти на постачання російського СПГ до ЄС були заборонені ще у квітні 2026 року.

Хто допомагає імпортувати газ

Левову частку перевезень забезпечують дві європейські компанії:

  • шотландська Seapeak;
  • та пов'язана з Грецією Dynagas.

Разом їхні судна транспортували 72% усього експорту "Ямал СПГ".

Європа заявляє, що відходить від російської енергетики. Ці цифри показують протилежне,
– наголосив старший менеджер кампаній Urgewald Александер Кірк.

Нагадаємо, ЄС різко скоротив закупівлі газу у Росії після 2022 року. Однак близько 10% потреб Європи все ще забезпечує російське паливо. Близько половини цього обсягу надходить саме з заводу "Ямал СПГ" в Арктиці.