Як зросли закупівлі російського СПГ

Лише за пергі вісім місяців 2026 року Європа заплатила Москві 7,28 мільярда євро, придбавши 11,39 мільйона тонн скрапленого природного газу з арктичного проєкту "Ямал СПГ", пише Euronews.

Ця сума фактично зрівнялася з витратами за весь минулий рік, коли європейці віддали 7,3 мільярда євро за російський СПГ, свідчать дані розслідування німецької екологічної організації Urgewald.

За січень – серпень цього року європейські порти прийняли 156 партій російського арктичного СПГ.

російського арктичного СПГ. За той же період минулого року було 142 партії обсягом 10,34 мільйона тонн.

Отже, поставки зросли на 10,1% у річному вимірі.

Хто купує найбільше

За даними дослідження, найбільшими покупцями російського газу з проєкту "Ямал СПГ" стали Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди:

на Францію припало 4,4 мільйона тонн;

на Бельгію – 3 мільйона тонн;

на Іспанію – 2,7 мільйона тонн;

і на Нідерланди – 1,1 мільйона тонн.

Аналітик Kpler Шарль Костеррузе пояснив, що європейські покупці можуть поспішати із закупівлями напередодні повної заборони російського СПГ, яка має запрацювати у січні 2027 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас більшість нинішніх поставок здійснюється за довгостроковими контрактами. Тоді як короткострокові контракти на постачання російського СПГ до ЄС були заборонені ще у квітні 2026 року.

Хто допомагає імпортувати газ

Левову частку перевезень забезпечують дві європейські компанії:

шотландська Seapeak;

та пов'язана з Грецією Dynagas.

Разом їхні судна транспортували 72% усього експорту "Ямал СПГ".

Європа заявляє, що відходить від російської енергетики. Ці цифри показують протилежне,

– наголосив старший менеджер кампаній Urgewald Александер Кірк.

Нагадаємо, ЄС різко скоротив закупівлі газу у Росії після 2022 року. Однак близько 10% потреб Європи все ще забезпечує російське паливо. Близько половини цього обсягу надходить саме з заводу "Ямал СПГ" в Арктиці.