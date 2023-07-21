Доллар могут "отпустить": когда НБУ отменит фиксированный курс
Источник:ICU
Фиксированный курс доллара может перейти к плавающему. Это прописано в стратегии НБУ, но когда это произойдет, пока не известно.
Когда отменят фиксированный курс
Финансовый аналитик Михаил Демкив рассказал, что нынешняя стратегия НБУ является частью договоренности Украины с МВФ. Около года тому назад фиксированный курс доллара подняли с 29 гривен до 36 гривен. По его мнению, подобного пока ждать не стоит.
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Скорее всего, его не будет, по крайней мере, я так читаю этот документ,
– заметил аналитик.
Вместо повышения фиксированного курса НБУ может принять решение его "отпустить". Однако это, скорее всего, произойдет в начале 2024 года.
Не уверен, что до конца этого года, возможно, где-то в начале следующего нас ждет переход к ситуации, когда СМИ снова ежедневно обнародуют курс НБУ, и он будет меняться,
– добавил Демкив.
Он ожидает, что смена курса будет постепенной, а колебания будут в обе стороны.
Курс доллара 20 июля
В течение 20 июля курс доллара колебался в пределах 1 – 6 копеек, но в целом остался без изменений. Эксперты прогнозируют дальнейшую стабильность.
- В банках: покупка – 36,70 гривны; продажа – 37,30 гривны;
- В обменниках: покупка – 36,90 гривны; продажа – 37,27 гривны;
- На черном рынке: покупка – 37,08 гривны; продажа – 37,18 гривны.