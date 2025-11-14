Несколько дыр: экономист указал на признаки неспособности Кремля финансировать войну

Немало факторов влияют на способность российской армии воевать. В частности Россия ограничивает различные отрасли, чтобы тратить средства на войну.

Может ли Россия все еще финансировать войну против Украины?

Об этом подробно рассказал член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман для 24 Канала.

Читайте также В России запускают резервные установки: страна пытается компенсировать убытки от дронов

Согласно его словам, увеличивать расходы на образование, медицину, социальные стандарты в России не предусматривали. Однако рост расходов на оборону в стране происходит в первую очередь.

Фурман добавил: россияне были готовы к войне, в частности имели огромный Фонд национального благосостояния. Однако в этом году они его "проедят", из-за дефицита средств, который сейчас постоянно увеличивается и пересматривается.

Заметьте! В Кремле придумывают различные механизмы, чтобы наполнять Фонд, в частности выпуская облигации федерального займа.

Также негативно на Москву влияют санкции. Россияне научились их обходить, но целых 19 пакетов имеют эффект, и он становится все более ощутимым.

Как отметил Василий Фурман, если в прошлом году экономика России росла на 4%, то в этом году эта цифра уже составляет 0,5. Более того, она будет в рецессии, о чем уже откровенно говорят в стране.

В частности последние санкции США в отношении нефти повлияли на то, что выросла скидка Urals на 20%. И это самый высокий показатель за последний год.

Сейчас стране приходится продавать нефть по все большим скидкам:

чтобы найти клиентов; чтобы обойти санкции.

Важно! Однако доходы бюджета сокращаются.

Эксперт рассказал, что около 80% продажи нефти происходит через две страны – Китай и Индию. Но пошлины в отношении Индии тоже сыграли свою роль.

Например, пять крупнейших НПЗ Индии не заказали нефть на декабрь. В то же время Нью-Дели и Пекин постепенно снижают закупки российской нефти из-за рисков вторичных санкций. Таким образом образуется избыток нефти России на рынке, что добавляет давления на цены на мировых рынках.

К тому же снижение валют поступлений затрудняет финансирование войны.

Фурман вспомнил и о нефтегазовом секторе. Он обеспечивает около 30 – 35% доходов российского бюджета, но он будет уменьшаться. Согласно прогнозам, доля России в мировой торговле газом упадет. Доходы снизятся до 28 миллиардов в 2030 году. Тогда как до полномасштабного вторжения Москва получала 120 миллиардов.

Обратите внимание! Эксперт подчеркнул: санкции проседают экономику России, несмотря на ее стабильность. Однако нужны качество, контроль и единая политика в отношении ограничений.

Напомним, что "бюджетная дыра" России растет. Об этом пишет российское медиа "The Moscow Times".

В стране два месяца наблюдался профицит бюджета. Однако он снова стал дефицитным в октябре.

Тогда Минфин страны, по предварительной оценке, потратил 3,4 триллиона рублей. Но доходы составляли 3 триллиона.

Интересно! В конце года ожидается традиционный пик расходов.

