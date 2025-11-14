Кілька дірок: економіст вказав на ознаки нездатності Кремля фінансувати війну

Чимало факторів впливають на спроможність російської армії воювати. Зокрема Росія обмежує різні галузі, аби витрачати кошти на війну.

Чи може Росія все ще фінансувати війну проти України?

Про це детально розповів член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман для 24 Каналу.

Згідно з його слів, збільшувати витрати на освіту, медицину, соціальні стандарти у Росії не передбачали. Однак зростання витрат на оборону у країні відбувається першочергово.

Фурман додав: росіяни були готові до війни, зокрема мали величезний Фонд національного добробуту. Однак в цьому році вони його "проїдять", через дефіцит коштів, який наразі постійно збільшується та переглядається.

Зауважте! У Кремлі вигадують різні механізми, щоб наповнювати Фонд, зокрема випускаючи облігації федерального займу.

Також негативно на Москву впливають санкції. Росіяни навчилися їх обходити, але цілих 19 пакетів мають ефект, і він стає все більш відчутним.

Як зазначив Василь Фурман, якщо минулого року економіка Росії зростала на 4%, то цього року ця цифра вже становить 0,5. Ба більше, вона буде в рецесії, про що вже відверто говорять у країні.

Зокрема останні санкції США щодо нафти вплинули на те, що зросла знижка Urals на 20%. І це найвищий показник за останній рік.

Наразі країни доводиться продавати нафту за все більшими знижками:

аби знайти клієнтів; щоб обійти санкції.

Важливо! Однак прибутки бюджету скорочуються.

Експерт розповів, що близько 80% продажу нафти відбувається через дві країни – Китай та Індію. Але мита щодо Індії теж зіграли свою роль.

Наприклад, п'ять найбільших НПЗ Індії не замовили нафту на грудень. Водночас Нью-Делі та Пекін поступово знижують закупівлі російської нафти через ризики вторинних санкцій. Таким чином утворюється надлишок нафти Росії на ринку, що додає тиску на ціни на світових ринках.

До того ж зниження валют надходжень ускладнює фінансування війни.

Фурман згадав й про нафтогазовий сектор. Він забезпечує близько 30 – 35% доходів російського бюджету, але він буде зменшуватися. Згідно з прогнозами, частка Росії у світовій торгівлі газом впаде. Доходи знизяться до 28 мільярдів у 2030 році. Тоді як до повномасштабного вторгнення Москва отримувала 120 мільярдів.

Зверніть увагу! Експерт наголосив: санкції просідають економіку Росії, попри її стабільність. Однак потрібні якість, контроль та єдина політика щодо обмежень.

Нагадаємо, що "бюджетна діра" Росії зростає. Про це пише російське медіа "The Moscow Times".

У країні два місяці спостерігався профіцит бюджету. Однак він знову став дефіцитним у жовтні.

Тоді Мінфін країни, за попередньою оцінкою, витратив 3,4 трильйона рублів. Але доходи становили 3 трильйони.

Цікаво! Наприкінці року очікується традиційний пік витрат.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?