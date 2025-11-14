Чи може Росія все ще фінансувати війну проти України?

Про це детально розповів член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман для 24 Каналу.

Читайте також У Росії запускають резервні установки: країна намагається компенсувати збитки від дронів

Згідно з його слів, збільшувати витрати на освіту, медицину, соціальні стандарти у Росії не передбачали. Однак зростання витрат на оборону у країні відбувається першочергово.

Фурман додав: росіяни були готові до війни, зокрема мали величезний Фонд національного добробуту. Однак в цьому році вони його "проїдять", через дефіцит коштів, який наразі постійно збільшується та переглядається.

Зауважте! У Кремлі вигадують різні механізми, щоб наповнювати Фонд, зокрема випускаючи облігації федерального займу.

Також негативно на Москву впливають санкції. Росіяни навчилися їх обходити, але цілих 19 пакетів мають ефект, і він стає все більш відчутним.

Як зазначив Василь Фурман, якщо минулого року економіка Росії зростала на 4%, то цього року ця цифра вже становить 0,5. Ба більше, вона буде в рецесії, про що вже відверто говорять у країні.

Зокрема останні санкції США щодо нафти вплинули на те, що зросла знижка Urals на 20%. І це найвищий показник за останній рік.

Наразі країни доводиться продавати нафту за все більшими знижками:

аби знайти клієнтів; щоб обійти санкції.

Важливо! Однак прибутки бюджету скорочуються.

Експерт розповів, що близько 80% продажу нафти відбувається через дві країни – Китай та Індію. Але мита щодо Індії теж зіграли свою роль.

Наприклад, п'ять найбільших НПЗ Індії не замовили нафту на грудень. Водночас Нью-Делі та Пекін поступово знижують закупівлі російської нафти через ризики вторинних санкцій. Таким чином утворюється надлишок нафти Росії на ринку, що додає тиску на ціни на світових ринках.

До того ж зниження валют надходжень ускладнює фінансування війни.

Фурман згадав й про нафтогазовий сектор. Він забезпечує близько 30 – 35% доходів російського бюджету, але він буде зменшуватися. Згідно з прогнозами, частка Росії у світовій торгівлі газом впаде. Доходи знизяться до 28 мільярдів у 2030 році. Тоді як до повномасштабного вторгнення Москва отримувала 120 мільярдів.

Зверніть увагу! Експерт наголосив: санкції просідають економіку Росії, попри її стабільність. Однак потрібні якість, контроль та єдина політика щодо обмежень.

Нагадаємо, що "бюджетна діра" Росії зростає. Про це пише російське медіа "The Moscow Times".

У країні два місяці спостерігався профіцит бюджету. Однак він знову став дефіцитним у жовтні.

Тоді Мінфін країни, за попередньою оцінкою, витратив 3,4 трильйона рублів. Але доходи становили 3 трильйони.

Цікаво! Наприкінці року очікується традиційний пік витрат.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?