Правительство назначило помощь еще двум категориям украинцев: кто сможет рассчитывать на выплаты
Источник:Минсоцполитики
В Украине приняли постановление, расширяющее возможности назначения помощи малоимущим. Те семьи, которые оказались в риске бедности, смогут ею воспользоваться.
Кому будет назначаться помощь
Правительство Украины решило поддержать ВПЛ и украинцев, которые будут возвращаться из-за границы и еще не успели трудоустроиться в Украине, а значит, не имеют собственных источников доходов.
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Следовательно, помощь будет назначаться на 6 месяцев:
- семьям вернувшихся в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за границей;
- для семей внутренне перемещенных лиц, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.
Какая помощь малоимущим
Напомним, помощь малообеспеченным назначается тем семьям, у которых совокупный размер доходов не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи.
- для трудоспособных лиц это – 55% прожиточного минимума, то есть 1665,4 гривны;
- для детей – 140%; в возрасте до 6 лет – 3588,2 гривны от 6-18 лет – 4 474,4 гривны;
- для лиц, потерявших трудоспособность 100% 2361 гривна.
Содействие трудоустройству
В то же время, чтобы способствовать возвращению украинцев к экономически самостоятельной жизни, выплата помощи для малообеспеченных сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству.
Так, если в семье ВПЛ или мигрантов возвращающихся есть трудоспособные лица, которые не работают, то они должны в течение двух месяцев после назначения помощи трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.