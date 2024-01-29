Правительство назначило помощь еще двум категориям украинцев: кто сможет рассчитывать на выплаты

В Украине приняли постановление, расширяющее возможности назначения помощи малоимущим. Те семьи, которые оказались в риске бедности, смогут ею воспользоваться.

Кому будет назначаться помощь

Правительство Украины решило поддержать ВПЛ и украинцев, которые будут возвращаться из-за границы и еще не успели трудоустроиться в Украине, а значит, не имеют собственных источников доходов.

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Следовательно, помощь будет назначаться на 6 месяцев:

семьям вернувшихся в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за границей;

для семей внутренне перемещенных лиц, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Какая помощь малоимущим

Помощь будет назначаться даже если в вышеперечисленных семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ.

Напомним, помощь малообеспеченным назначается тем семьям, у которых совокупный размер доходов не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи.

для трудоспособных лиц это – 55% прожиточного минимума, то есть 1665,4 гривны;

для детей – 140%; в возрасте до 6 лет – 3588,2 гривны от 6-18 лет – 4 474,4 гривны;

для лиц, потерявших трудоспособность 100% 2361 гривна.

Содействие трудоустройству

Помощь рассчитывается как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

В то же время, чтобы способствовать возвращению украинцев к экономически самостоятельной жизни, выплата помощи для малообеспеченных сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству.

Так, если в семье ВПЛ или мигрантов возвращающихся есть трудоспособные лица, которые не работают, то они должны в течение двух месяцев после назначения помощи трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.