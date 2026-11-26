Европейский Союз оказался на пороге серьезного политического кризиса из-за вопроса финансирования нашего государства. Основные доноры блока больше не готовы мириться с позицией отдельных стран, которые саботируют совместные решения.

Почему в ЕС разгорелся спор из-за денег для Украины

Европейские лидеры во время саммита в Брюсселе разделились во мнениях относительно того, кто именно должен финансировать новую кредитную программу для Украины на 45 миллиардов евро. Германия возглавила кампанию за то, чтобы сделать доступ к средствам следующего бюджета ЕС зависимым от поддержки нашей страны, что пишет Bloomberg.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что получил значительную поддержку идеи увязать многолетний финансовый план с помощью Киеву. Его поддержали Нидерланды и Литва, подчеркнув, что украинцы борются за безопасность всей Европы, поэтому финансовое бремя должны нести все 27 стран-членов, а не только 23 или 24.

Кто пытается заблокировать финансовую помощь

Против инициативы Берлина резко выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, назвав такие условия "абсолютно неприемлемыми". Чехия, вместе с Венгрией и Словакией, ранее уже отказалась от участия в украинской кредитной программе, а теперь к ним хочет присоединиться еще и Болгария.

Парадокс заключается в том, что именно эти четыре страны, требующие для себя исключений, являются одними из крупнейших получателей средств из бюджета ЕС. Германия, как главный донор европейской казны, посылает четкий сигнал: если вы не участвуете в финансировании Украины, то не должны пользоваться определенными льготами из европейского бюджета.

Как это повлияет на украинский бюджет и выплаты

Для Украины эти 45 миллиардов евро имеют критически важное значение, ведь в 2027 году государство столкнется с финансовым разрывом в 70 миллиардов евро. Эти средства нужны уже в ближайшее время, чтобы обеспечить бесперебойную работу государственных служб, выплату пенсий, зарплат бюджетникам и своевременные поставки оружия на фронт.

Обратите внимание! На прошлой неделе Европейская комиссия предложила привлечь средства для Украины на рынках капитала под гарантии бюджета ЕС. Этот пакет предусматривает до 25 миллиардов евро на военную помощь и 20 миллиардов евро на общую поддержку бюджета. Он станет дополнением к уже существующему кредиту от ЕС на 90 миллиардов евро, причем ожидается, что блок возьмет на себя выплату процентов, которые могут составить 55 миллиардов евро.

Между тем мы писали, что правительство Болгарии согласилось поддержать предоставление Украине нового кредита от Европейского Союза на общую сумму 45 миллиардов евро, однако он будет финансировать исключительно гражданские нужды.