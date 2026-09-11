Важное обновление: кого из украинцев уволил от прохождения физической идентификации

Государство кардинально меняет подход к проверке получателей социальных выплат. Летом правительство приняло новый закон, позволяющий одной категории лиц не проходить физическую идентификацию.

Кто может не проходить физическую идентификацию

Чтобы Пенсионный фонд Украины продолжал стабильно начислять выплаты, часть граждан обязана подтвердить свою личность до 31 декабря 2026 года, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Жесткие требования к идентификации ежегодно касаются двух конкретных категорий украинцев:

пенсионеров, которые в настоящее время находятся на временно оккупированных территориях; пожилых людей, которые выехали за границу и находятся там более 183 дней в течение календарного года, либо оформили статус беженца или временную защиту без документов на постоянное проживание.

Однако появилось нововведение в отношении внутренне перемещенных лиц, которые были зарегистрированы на оккупированных территориях. Благодаря новому закону, принятому Верховной Радой 1 июля 2026 года, эту категорию граждан полностью освободили от необходимости проходить изнурительную идентификацию.

В частности, пройти физическую идентификацию можно лично в любом сервисном центре ПФУ или дистанционно – через веб-портал электронных услуг с помощью "Дія.Підпис".

Также доступен вариант видеоконференции или обращения в консульское учреждение Украины за рубежом.

Что еще сроков важно не пропустить

Напомним, что пенсионерам дали всего 10 дней на уведомление Пенсионного фонда о трудоустройстве, увольнении или смене места жительства, в противном случае государство принудительно взыщет до 20% от выплат.

Кроме того, клиентам государственного "Укрэксимбанка" следует действовать незамедлительно. Уже с 1 октября 2026 года это учреждение полностью прекращает выплату пенсий.