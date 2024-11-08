Панама заберет свой флаг у четырех танкеров теневого флота России
Панамская морская администрация заберет свой флаг у четырех судов российского теневого флота. Ранее они попали под санкции США.
Флаг Панамы
Судами владеют компании: LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping и LNG Gamma Shipping. Они находятся в Сингапуре, передает 24 Канал со ссылкой на AMP.
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Четыре из этих танкеров были идентифицированы как часть теневого флота России, а их владельцы уклонялись от санкций. К ним относятся:
- North Air;
- North Mountain;
- North Way;
- North Sky.
Напомним! Этот процесс был начат еще 4 октября.
Что дальше будет делать Панама
Панама продолжит защищать интересы панамского морского сообщества и в дальнейшем будет аннулировать суда, попавшие под ограничения.
Регистрация судов под панамским флагом предоставляет судовладельцам значительные преимущества. К ним относятся возможность открытой регистрации и возможность нанимать иностранных работников с конкурентоспособной заработной платой.