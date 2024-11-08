Панама заберет свой флаг у четырех танкеров теневого флота России

Панамская морская администрация заберет свой флаг у четырех судов российского теневого флота. Ранее они попали под санкции США.

Флаг Панамы

Судами владеют компании: LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping и LNG Gamma Shipping. Они находятся в Сингапуре, передает 24 Канал со ссылкой на AMP.

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Четыре из этих танкеров были идентифицированы как часть теневого флота России, а их владельцы уклонялись от санкций. К ним относятся:

North Air;

North Mountain;

North Way;

North Sky.

Напомним! Этот процесс был начат еще 4 октября.

Что дальше будет делать Панама

Панама продолжит защищать интересы панамского морского сообщества и в дальнейшем будет аннулировать суда, попавшие под ограничения.

Регистрация судов под панамским флагом предоставляет судовладельцам значительные преимущества. К ним относятся возможность открытой регистрации и возможность нанимать иностранных работников с конкурентоспособной заработной платой.