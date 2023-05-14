"Большая семерка" и Евросоюз намерены заблокировать возможность перезапуска российских нефтепроводов по маршрутам, где поставки Москвы ранее были сокращены. Соответствующее решение G7 может принять на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на чиновников сообщает авторитетная британская газета. По словам официальных лиц, участвующих в переговорах, торговля газом по трубопроводам была впервые заблокирована Западом после вторжения России в Украину.

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Решение о запрете должно быть принято на саммите в Хиросиме

Решение, которое лидеры G7 должны принять на саммите в Хиросиме на следующей неделе, будет препятствовать восстановлению российского трубопроводного экспорта газа в такие страны, как Польша и Германия, куда Москва прекратила поставки в прошлом году и спровоцировала энергетический кризис по всей Европе,

– отмечает издание.

Западные государства хотят убедиться, что энергетические доходы агрессора не возрастут. Кстати, один из чиновников на правах анонимности отметил, что этот шаг сделан для того, чтобы "убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем".

В проекте заявления G7 говорится, что страны и дальше будут сокращать использование российских источников энергии, "включая предотвращение повторного открытия путей, ранее закрытых российским энергетическим оружием", по крайней мере до тех пор, пока "не будет резолюция по конфликту".

Хотя эти меры вряд ли повлияют на какие-либо немедленные газовые потоки, они подчеркивают глубокую решимость Брюсселя сделать постоянным быстрый и болезненный поворот от десятилетий зависимости от российских энергоресурсов,

– отмечают в СМИ.

Также добавляют, что запрет очень символичен, ведь в начале войны ЕС избегал нацеливания на потоки трубопроводов из-за их огромной зависимости от газа из Москвы. В то же время страна-террорист сократила поставки, вызвав всплеск цен на газ более чем в 10 раз выше, чем обычный уровень.

Однако в последние месяцы цены существенно упали. Европа успешно сократила спрос на зиму, ускорила развертывание возобновляемой энергии и нашла альтернативные источники поставок, в частности, морские грузы СПГ. Из-за этого доля Москвы в европейском импорте газа упала с более чем 40% до менее 10%, а мягкая зима способствовала увеличению объемов хранения газа в Евросоюзе.

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Нефтепроводы могут быть заблокированы

Нефтепроводы, куда Россия прекратила поставки, включая северную часть "Дружбы", ведущую к заводам Германии и Польши, также могут быть заблокированы в соответствии с мерами ЕС, чтобы предотвратить восстановление потоков.

Издание отмечает, что эмбарго обсуждается дипломатами в рамках 11-го пакета санкций. Впрочем, комиссия заявила, что не будет комментировать обсуждение и утечки информации.

Один из дипломатов ЕС сказал, что это предложение требует дополнительных разъяснений со стороны Брюсселя, чтобы показать, как изменится "статус-кво", особенно потому, что часть нефти из Казахстана течет через "Дружбу".

Кстати, несмотря на освобождение от санкций в отношении российской нефти, Варшава и Берлин заявляли, что они добровольно прекратят поставки сырой нефти из-за Дружбы в прошлом году, хотя Польша продолжала получать поставки, пока Россия не прекратила их в феврале.

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы прекратили заказ с начала 2023-го. Некоторые из основных российских газопроводов в Европу – Северный поток 1 и 2 были саботированы в прошлом году. Осталась только одна из их четырех нитей. Однако другие, в частности, "Ямал" в Польшу, пока остаются нетронутыми.