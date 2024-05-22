Австрия готовится к прекращению поставок от "Газпрома"

Поставки "Газпрома" в Австрию могут прекратиться. Этому будет способствовать решение европейского суда.

Что известно об этом решении

"Газпром" может прекратить сотрудничество с австрийской нефтегазовой группой OMV. Это вероятно из-за теоретического прекращения выплат со стороны австрийцев.

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Представители OMV пока говорят, что им неизвестно когда это будет, и произойдет ли вообще. Нужно понимать, что ожидаемое решение европейского суда основано на спорах, продолжающихся между компаниями из разных стран и "Газпромом".

Речь идет о конфликте, относительно того, кто должен компенсировать досрочные расторжения договоров и нанесенные убытки. Ведь "Газпром" самовольно прекратил поставки газа в определенные страны.

Какие отношения между "Газпромом" и OMV сейчас

После начала полномасштабной войны в Украине, российский поставщик выдвинул свои условия для продолжения поставок. Компании из разных стран, разорвали связи с "Газпромом". Некоторые государства ввели против российского гиганта санкции.

80% от австрийского импорта, осуществлявшегося в течение последних 7 месяцев, было обеспечено "Газпромом". Контракт между компаниями должен действовать до 2040 года.

В OMV заявили, что они смогут в дальнейшем предоставлять газ своим контрактным клиентам, несмотря на отсутствие сырья из "Газпрома", благодаря альтернативным источникам. В частности, через пути импорта, которые проходят по территории Германии и Италии.