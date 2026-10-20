Экономическая зависимость страны-агрессора от восточного соседа продолжает стремительно расти, превращаясь в настоящую ловушку. Москва вынуждена идти на беспрецедентные уступки, чтобы хоть как-то удержаться на азиатском энергетическом рынке.

На какие уступки пошел Кремль ради Пекина

В этом году скидка на российское голубое топливо, поставляемое по трубопроводу "Сила Сибири", достигнет небывалых масштабов. В среднем Китай будет платить "Газпрому" 247,9 доллара за тысячу кубометров, тогда как для других стран дальнего зарубежья цена составляет 562 доллара, о чем пишет The Moscow Times.

Важно! Таким образом, скидка для китайского рынка достигла 56%, или 315 долларов на каждую тысячу кубометров. По сравнению с прошлым годом размер скидки вырос еще на 15%. Согласно бюджетным планам РФ, в следующем году ситуация для российской экономики не улучшится: газ будут поставлять практически за полцены (251,3 доллара против 450 долларов для других покупателей).

Почему условия для России хуже, чем для конкурентов

Интересно, что на китайском направлении "Газпром" получил условия, которые значительно хуже не только по сравнению с утраченным европейским рынком, но и по сравнению с контрактами конкурентов. Даже Туркменистан, который также поставляет газ в КНР, зарабатывает на 40–60 долларов больше за каждую тысячу кубометров.

Как отмечает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко, туркменская цена дополнительно компенсирует стоимость прокачки через Узбекистан и Казахстан.

При этом туркменский газ поступает на крайний запад Китая, в трех тысячах километров от Пекина, а российский пересекает границу значительно ближе к центрам потребления,

– подчеркивает эксперт, указывая на тотальную невыгодность российских контрактов.

Что известно о предыстории газового провала России

Несмотря на то, что в 2025 году Россия планирует прокачать в Китай около 40,5 миллиарда кубометров, это компенсирует "Газпрому" лишь пятую часть от прежних поставок в Евросоюз, которые на пике достигали 200 миллиардов кубов. Между тем переговоры о строительстве нового газопровода "Сила Сибири-2" (который Кремль переименовал в "Силу Байкала"), продолжающиеся более 10 лет, зашли в тупик.

Обратите внимание! Пекин жестко выкручивает руки Москве, требуя снизить стоимость газа до 50–150 долларов за тысячу кубов – это уровень внутренних российских цен для населения. Из-за таких ультиматумов переговоры о новом газопроводе между Путиным и Си Цзиньпином были фактически приостановлены, оставив российскую монополию с колоссальными убытками и без перспектив скорого восстановления.

Ранее мы писали, что Европейский Союз планирует смягчить свою позицию в отношении добычи нефти и газа в полярных регионах, исключив из новой арктической стратегии упоминание о моратории на новое бурение. Такие изменения в риторике стали результатом интенсивного лоббирования со стороны Норвегии.