Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 сентября, заявил, что запланированный газопровод "Сила Сибири-2" в Китай является "взаимовыгодным проектом". В частности цена на газ будет базироваться на рыночной формуле.

Что Путин говорил о газопроводе в Китай?

Она будет подобной той, что используется для поставок в Европу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Россия предложила этот маршрут еще несколько лет назад. Однако план приобрел актуальность, поскольку Москва рассматривает Пекин как клиента, который должен заменить Европу.

Сейчас ЕС стремится избавиться от зависимости от российских энергоресурсов из-за вторжения РФ в Украину в 2022 году,

Россия и Китай подписали обязательный меморандум о строительстве газопровода во время визита Путина в Китай на этой неделе. В то же время российская энергетическая компания "Газпром", которая планирует начать поставки газа по этому маршруту до 2030 года, сообщила, что вопрос ценообразования еще не согласован.

Это один из крупнейших энергетических проектов в мире,

Он отметил, что цена будет рассчитываться по той же формуле, что и поставки в Европу. То есть она абсолютно рыночная.

Россия потеряла большинство своего газового рынка в Европе после начала войны против Украины,

В частности премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбоджав, по территории которой будет проходить новый газопровод, на том же мероприятии заявил, что Улан-Батор готов начать работу, но остаются детали, которые нужно согласовать.

Он добавил, что Монголия может закупать часть российского газа.

Что известно о "Силе Сибири-2"?