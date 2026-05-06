Вторжение России все изменило: Норвегия оживила газовое месторождение, о котором "забыла" на 45 лет

Норвежская энергетическая компания Equinor снова начала добычу на газовом месторождении Eirin в Северном море. Проект реализовали в рекордно короткие сроки – всего за три года.

Что известно о газовом месторождении Eirin?

Газ из морского месторождения уже Норвегия уже поставляет в Европу через платформы Gina Krog и Sleipner A, сообщает Equinor.

Ожидается, что добывающая мощность месторождения Eirin составляют около 27,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, преимущественно природного газа.

В компании рассказали, что общий объем инвестиций в этот проект оценивается примерно в 4,5 миллиарда норвежских крон. Однако "оживить" месторождение решили не просто так.

Дело в том, что Eirin открыли еще в 1978 году. Однако тогда от разработки решили отказаться, считая ее нерентабельной.

Но уже после полномасштабного вторжения России в Украину норвежский газ стал критически важным для Европы. Поэтому в 2023 году к проекту вернулись.

В Equinor говорят, что увидели возможность внести вклад в энергетическую безопасность Европы в сложный период и не могли от нее отказаться.

Мы разработали амбициозный план быстрого, экономически эффективного и безопасного освоения, который теперь реализован. Eirin продолжит работу платформы Gina Krog еще на семь лет. Это означает дополнительный газ для Европы и дальнейшее создание ценности и сохранение рабочих мест, связанных с платформой,

– рассказала вице-президент Equinor по месторождениям Линда Гейланд.

Месторождение Eirin разработали как подводный объект, который привязан к платформе Gina Krog. Газ экспортируют через Sleipner A, а именно этот район остается ключевым узлом для поставок норвежского газа в Европу.

К тому же этот проект дал компании опыт, как быстро и прибыльно разрабатывать небольшие подводные месторождения, которые сохранить добычу в будущем.

Какие еще месторождения будет разрабатывать Норвегия?

Однако только месторождением Eirin Норвегия не ограничится. Министерство энергетики Норвегии одобрило планы разработки еще трех газовых месторождений в Северном море:

Albuskjell;

Vest Ekofisk;

и Tommeliten Gamma.

Все месторождения содержат природный газ с небольшим объемом конденсата Они расположены в южной части Северного моря, примерно в 5 – 10 километрах к западу от месторождения Ekofisk.

Разрабатывать месторождения планируют с помощью четырех подводных установок. За реализацию проектов возьмутся компании VarEnergi, ConocoPhillips, ORLEN и Petoro.

Общий объем инвестиций в три проекта оценивается примерно в 19 миллиардов норвежских крон. Начать добычу планируют в 2028 году, а эксплуатировать месторождения – до 2048 года.

Добывать на них будут преимущественно газ, а также небольшие объемы конденсата. Газ будут экспортировать в Эмден в Германии, а конденсат – в Тиссайд в Великобритании.

Норвежская добыча нефти и газа является важным вкладом в энергетическую безопасность Европы. Разработка новых газовых месторождений помогает Норвегии сохранять высокие объемы поставок в долгосрочной перспективе. Это стало еще важнее после полномасштабного вторжения России в Украину и конфликта на Ближнем Востоке, – отметил министр энергетики Норвегии Терье Аасланд.

Заметьте! Разработка месторождений будет иметь еще и немалый экономический эффект для Норвегии. По подсчетам, они создадут рабочие места примерно для 7 600 человек. При этом большинство из них будет занято в течение всего жизненного цикла месторождений,

Почему газ Норвегии важен для Европы?

ЕС планирует полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года. Для этого Брюссель уже принял газовый регламент REPowerEU и начал его выполнять.

В то же время эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу отметил, что из-за полного отказа от газа из России в Европе могут возникнуть трудности. Ведь некоторые страны упорно не хотят терять дешевые российские энергоресурсы

К тому же для наращивания экспорта из других стран Европе придется инвестировать немалые средства в развитие инфраструктуры.

И хотя Европа имеет значительные возможности для диверсификации поставок газа, например, из США, однако импорт из Норвегии может оказаться более выгодным и быстрым.