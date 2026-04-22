Что известно о газовом месторождении и его реальной стоимости?

О том, как одно из старейших и богатейших газовых месторождений Украин пытались продать в десятки раз дешевле настоящей цены, говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Специализированная экологическая прокуратура доказала в суде, что соглашение о продаже Приазовского месторождения заключили с грубыми нарушениями закона.

Важно! Приазовское месторождение открыли в 1929 году. Объект является одним из старейших. Его площадь составляет 35 тысяч гектаров. В частности сейчас месторождение имеет 110 скважин и более 2,2 миллиарда кубических запасов газа (это только разведанных).

14 апреля 2026 года Кассационный хозяйственный суд признал результаты торгов и договор о купле-продаже месторождения недействительными. Так удалось отменить сделку, по которой Приазовское месторождение продали за 630 тысяч гривен вместо 7,8 миллиардов (в такую сумму оценивают запасы месторождения).

Спецразрешение, которое обязательно нужно согласовывать с Минприроды, продали без соответствующей процедуры. Также известно, что торги проходили в формате голландского аукциона. То есть начальная цена объекта самая высокая, а во время такого вида торгов ее постепенно снижают, а не повышают, как в обычных аукционах.

В целом сделку заключили по цене в 39 раз меньше реальной стоимости месторождения. Кстати, сами торги тоже состоялись с нарушением. Так, участие приняла только одна компания. Это означает, что не было конкуренции, компания получила право на добычу за 630 тысяч гривен, потому что была единственным претендентом.

Обратите внимание! Компанию, которая "провернула" эту схему, связывают с украинским политиком, в отношении которого действуют санкции СНБО.

Поэтому, передачу месторождения осуществили:

без согласования с властями;

вопреки интересам государства;

с нарушением закона;

без конкуренции.

Именно эти факторы стали определяющими для аннулирования соглашения и спецразрешения.

Заметьте, что в целом Украина имеет 467 месторождений природного газа. Наибольшие доли объектов сосредоточены на Полтавщине, Львовщине и Харьковщине.

Что известно о владельце, который покупал Приазовское месторождение газа?

Как отмечают на ресурсе Nadra.Info, пользователем и компанией, которая купила разрешение на аукционе, является ООО "КЗР Петролеум".

В то же время по данным YouControl эту компанию контролирует Рубен Захарян через "САН ПОСЕЙДАНИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД". Последнюю относят к Группе Юрия Бойко.

Что известно о перспективе разработки газовых месторождений?

Как сообщает Reuters, украинская компания Нафтогаз еще до войны обнаружила месторождение ресурса в Черном море. Сейчас Украина ведет переговоры с Румынской компанией OMV Petrom по совместной разработке.

В то же время известно, что потенциальные работы могут начаться только после окончания войны в Украине. И все же месторождение является одним из самых перспективных в Черноморском регионе. К слову, отдельные месторождения там уже разрабатывают Турция и Румыния.

Также как пишет Укринформ, ранее Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" сообщал о потенциале Украины в разработке месторождений.

В прошлом году пробурили 140 новых скважин – это наибольшее количество в Европе. Мы можем бурить еще больше, но нам нужно привлечь дополнительное финансирование,

– отметил Корецкий.

В частности он добавил, что Украина имеет все необходимое оборудование для начала бурения в месторождении "Дельфин" Черного моря.

