Доллар и евро пересекли новые рубежи на наличном рынке

В банках, обменниках и на черном рынке оживление цены. Курс продажи доллара уже достиг 40 гривен, а курс евро - 43 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,50 гривны (без изменений по сравнению с 13 мая), а продажа – 40 гривен (+2 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,50 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 43,15 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,95 гривны (+10 копеек), а продажа – 40,05 гривны (+15 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+15 копеек). Евро покупают за 43,09 гривны (+14 копеек), а продают за 43,25 гривны (+13 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,70 гривны (-1 копейка), а продают – за 40,23 гривны (+20 копеек), по данным finance.ua.

(-1 копейка), а продают – за (+20 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,45 гривны (+19 копеек).

На каком уровне будет курс доллара

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что на прошлой неделе торги на ВРУ завершались котировками в пределах 39,5 – 39,6 гривны за доллар.

По словам банкира, в ответ до диапазона 39,85 – 39,95 гривны за доллар наличный курс тоже снизился.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Повышенная курсовая волатильность, скорее всего, будет сопровождать и торги на этой неделе.

Прогнозируется, что наличный курс продажи американской валюты будет на уровне 39,5 – 40,2 гривны за доллар на этой неделе.Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.