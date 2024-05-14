Доллар и евро пересекли новые рубежи на наличном рынке
14 мая 2024, 10:01Читати новину українською
В банках, обменниках и на черном рынке оживление цены. Курс продажи доллара уже достиг 40 гривен, а курс евро - 43 гривны.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 14 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,50 гривны (без изменений по сравнению с 13 мая), а продажа – 40 гривен (+2 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,50 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 43,15 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,95 гривны (+10 копеек), а продажа – 40,05 гривны (+15 копеек).
- Евро покупают за 43,09 гривны (+14 копеек), а продают за 43,25 гривны (+13 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,70 гривны (-1 копейка), а продают – за 40,23 гривны (+20 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,45 гривны (+19 копеек).
На каком уровне будет курс доллара
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что на прошлой неделе торги на ВРУ завершались котировками в пределах 39,5 – 39,6 гривны за доллар.
По словам банкира, в ответ до диапазона 39,85 – 39,95 гривны за доллар наличный курс тоже снизился.
Повышенная курсовая волатильность, скорее всего, будет сопровождать и торги на этой неделе.