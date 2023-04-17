Очень хороший доход: экономист посоветовал, где и в какой валюте украинцам лучше хранить деньги

В результате российской агрессии экономика Украины понесла наибольшие потери во времена своей независимости. Однако благодаря совокупности факторов сейчас национальная валюта становится крепче.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он рассказал, как лучше украинцам сохранять свои сбережения.

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Пендзин убежден, что как минимум до конца июня 2023 года будет держаться примерно то же соотношение курса гривны и доллара. Он считает, что сегодня наиболее выгодными для украинцев депозиты в гривне, они составляют до 18% годовых.

Вариант, что можно положить гривну на 3 месяца, а затем получить доллары по курсу Национального банка Украины – сегодня это не слишком выгодно, потому что официальный курс Национального банка практически приблизился к наличному.

Почему не стоит открывать депозит в долларах

Основным притоком на сегодняшний день валюты в Украину является помощь, которую оказывают союзники. Она будет достаточно стабильной и четкой, отметил экономический эксперт.

Это дает гарантии для того, чтобы более или менее поддерживать тот обменный курс, который сегодня есть. Поэтому играть гривна-доллар, наверное, я бы не советовал, лучше всего, как минимум, на три месяца положить деньги на депозит в банк и это даст 16 – 17% годовых.

– добавил говорящий.

Депозит сегодня выгоднее, чем держать в деньги в долларах. Поскольку депозиты в долларах имеют небольшой процент.

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Скачки доллара и евро

На этой неделе наблюдаются определенные скачки валюты. Пендзин подчеркнул, что говорится именно о наличном долларе. Ведь есть разница между безналичным долларом, имеющим курс 36.6, и наличным долларом, свободно конвертируемым и продаваемым через обменники.

За последние месяцы наблюдается укрепление гривны, примерно до 37 гривен за доллар, может быть 37,4 или 37,5, в пределах этого диапазона и двигается доллар, подчеркнул эксперт.

Действительно, евро сейчас котируется чуть дороже, оно немного подскочило. Но, когда мы открываем соотношение доллара и евро, этот кросс-курс, то мы увидим, что сегодня за один евро дают 1,1 доллара, даже немного больше,

– добавил спикер.

То есть, если брать курс доллара и прибавлять к нему 10%, то получается плюс минус один евро, здесь тоже нет ничего сверхъестественного.

Гривна укрепляется

Пендзин подчеркнул, что на Пасху многие украинцы вернулись на родину, последние 3 – 4 дня на границах были огромные очереди. Приезжая, украинцы меняют валюту, которую везут в Украину и это тоже в определенной степени прибавляет силы гривны, потому что появляется дополнительный спрос.

Но, по моему мнению, основной причиной укрепления гривни за последние полтора месяца являются весенне-полевые работы. Также большой объем гривны был снят с рынка и потрачен на посевной материал, на горюче-смазочные материалы, средства защиты растений,

– рассказал аналитик.

К тому же, сейчас валютные резервы Национального банка Украины превысили довоенный уровень, уровень до активной фазы боевых действий. На сегодняшний день Украина имеет 31,8 миллиарда долларов валютных резервов. Это подкрепляется четкой позицией украинских партнеров, а также Украина имеет программу с Международным валютным фондом.

"То есть валюта в Украину приходить будет. И те мантры, что кто-то уменьшает помощь Украине – это не больше, чем мантры российской пропаганды. Сегодня ситуация более или менее прогнозируемая. Я думаю, что у Украины будет деньги для того, чтобы выполнять социальные обязательства". и финансировать военные действия", – резюмировал Пендзин.

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