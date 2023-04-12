Об этом свидетельствует апрельский отчет World Economic Outlook МВФ. Согласно ему номинальный ВВП Украины будет составлять в 2023 году 6050 миллиардов гривен, а долларовый ВВП — 148,7 миллиарда долларов. Что касается курса доллара, то фонд берет за основу расчета средний курс на уровне 40,7 гривны за доллар.

Интересно Зеленский подписал законопроект о рекордном увеличении бюджета

МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2023 году составит от 1% до -3% после падения на 30,3% в 2022 году.

Также фонд ожидает, что инфляция (декабрь к декабрю) замедлится в 2023 году до 20% после 26,6% в 2022 году. По прогнозу МВФ, безработица сократится до 20,9% по сравнению с 24,5% в 2022 году.

Какие изменения прогнозирует МФВ в течение 4 лет