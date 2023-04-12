Про це свідчить квітневий звіт World Economic Outlook МВФ. Згідно з ним номінальний ВВП України становитиме 2023 року 6050 мільярдів гривень, а доларовий ВВП — 148,7 мільярда доларів. Що стосується курсу долара, то фонд бере за основу розрахунків середній курс на рівні 40,7 гривні за долар.

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МВФ прогнозує, що реальний ВВП України у 2023 році становитиме від 1% до -3% після падіння на 30,3% у 2022 році.

Також фонд очікує, що інфляція (грудень до грудня) уповільниться у 2023 році до 20,0% після 26,6% у 2022 році. За прогнозом МВФ, безробіття скоротиться до 20,9% порівняно з 24,5% у 2022 році.

Які зміни прогнозує МФВ протягом 4 років