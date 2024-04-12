Какая стоимость доллара сегодня: цена кое-где начала расти

За последние сутки американская валюта выросла до 39 гривен в банках, а евро опустилось. Интересно, что в обменниках европейская валюта потеряла рекордные более 60 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39 гривен (+10 копеек против 11 апреля), а продажа – 39,49 гривны (+12 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,10 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,80 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,40 гривны (+10 копеек), а продажа – 39,50 гривны (+12 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+12 копеек). Евро покупают за 42,65 гривны (без изменений), а продают за 42,85 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 38,80 гривны (-21 копейка), а продают – за 39,57 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают – за (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,85 гривны (-62 копейки), а продажа – 42,95 гривны (+2 копейки).

Курс на следующую неделю

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что существенных курсовых изменений на рынке не будет наблюдаться.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Еще рано до Пасхи, поэтому можем предположить, что на наличном рынке вряд ли возникнет повышенный спрос или предложение, которые смогут "двигать" курсы вверх или вниз. Сейчас нельзя исключать возможности периодических всплесков покупателей, которые могут вызвать совершенно разные факторы, от чисто "военных", до "курсовой выгоды".

Лесовой прогнозирует, что в период с 15 по 21 апреля валютный коридор для доллара и евро составит:

межбанк – 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро,

– 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро, наличный рынок – 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.