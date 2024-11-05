Куда украинцы кладут деньги: популярные банки и валюты

В Украине граждане выбирают различные банки для хранения своих сбережений, учитывая надежность учреждения и условия депозитов. Какие именно наиболее популярны, читайте далее.

Какой рейтинг банков по вкладам украинцев

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 326 млрд гривен. В сентябре 2024 года более трети вкладов (35,6%) были в долларах и евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также: Планы НБУ относительно валютного рынка: каким будет курс доллара

По данным НБУ, на 1 октября 2024 года в 62 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 69,2 миллиона вкладов граждан и ФЛП.

Интересно! Большинство вкладов было в национальной валюте: 59 миллионов вкладов на сумму 854 миллиарда гривен. В валюте насчитывалось 10,2 миллиона вкладов на 472 миллиарда гривен.

Таким образом, рейтинг выглядит следующим образом:

Приватбанк: Количество вкладчиков: 24,1 миллиона. Сумма: 496,8 миллиарда гривен. Ощадбанк: Количество вкладчиков: 13 миллионов. Сумма: 205,4 миллиарда гривен. Универсал банк: Количество вкладчиков: 8,8 миллиона. Сумма: 98,2 миллиарда гривен. Райффайзен Банк: Количество вкладчиков: 3,4 миллиона. Сумма: 76,4 миллиарда гривен. Укрсиббанк: Количество вкладчиков: 2,3 миллиона. Сумма: 60,6 миллиарда гривен.