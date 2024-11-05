Який рейтинг банків за вкладами українців

У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 326 млрд гривень. У вересні 2024 року більше третини вкладів (35,6%) були в доларах та євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними НБУ, на 1 жовтня 2024 року в 62 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 69,2 млн вкладів громадян та ФОПів.

Цікаво! Більшість вкладів була в національній валюті: 59 мільйонів вкладів на суму 854 мільярди гривень. У валюті налічувалося 10,2 мільйона вкладів на 472 мільярди гривень.

Таким чином, рейтинг виглядає наступним чином:

Приватбанк: Кількість вкладників: 24,1 мільйона. Сума: 496,8 мільярда гривень. Ощадбанк: Кількість вкладників: 13,0 мільйонів. Сума: 205,4 мільярда гривень. Універсал банк: Кількість вкладників: 8,8 мільйона. Сума: 98,2 мільярда гривень. Райффайзен Банк: Кількість вкладників: 3,4 мільйона. Сума: 76,4 мільярда гривень. Укрсиббанк: Кількість вкладників: 2,3 мільйона. Сума: 60,6 мільярда гривень.