Доллар подорожал почти на гривну: стоит ли сдавать валюту в обменниках

После выходных курсы валют показали на рынке заметный рост, наибольший из которых был зафиксирован в обменниках. Там доллар подорожал на 50 копеек. Зато в банках ситуация со стоимостью валют несколько иная, ведь колебания там минимальны.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 3 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,70 гривны (без изменений по сравнению с 31 октября) и продажа по 42,10 гривны (-4 копейки). Смотрите также Редкоземель в обмен на тарифы: в США раскрыли детали сделки Трампа и Си Покупка евро проходит по 48,15 гривны (-5 копеек), продажа – по 48,95 гривны (-5 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,10 гривны , а продать по 42,12 гривны .

, а продать по . Покупка евро по 48,70 гривны, а продажа по 48,90 гривны. По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,85 гривны (+50 копеек), а продают по 42,20 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(+50 копеек), а продают по (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,55 гривны (+36 копеек), а продают по 48,90 гривны (-18 копеек). Что будет с курсом в ноябре? В целом в ноябре ожидается, что верхняя граница валютных колебаний на межбанке может вырасти до 42 – 42,5 гривны за доллар и 48,5 – 50 за евро.

Зато в этом, с 3 по 9 ноября, прогнозируются следующие курсы валют: 41,8 – 42,15 гривны за доллар и 48 – 49 гривен за евро на межбанке; 41,8 – 42,2 гривны за долларов и 48 – 49,5 гривны за евро на наличном рынке.