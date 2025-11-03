Что предусматривает соглашение Трампа и Си?
Об этом сообщили в Белом доме, опубликовав детали торговой сделки, которой на прошлой неделе достигли президент Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Договоренности двух лидеров предусматривают, что Китай "в интересах американских конечных потребителей и их поставщиков во всем мире” выдаст общие лицензии на экспорт ряда редкоземельных металлов:
- галлия;
- германия;
- сурьмы;
- и графита.
Это фактически означает отмену контроля, который Пекин ввел в апреле 2025 года и октябре 2022 года, –
уточнили в Белом доме.
Ранее США и Китай согласились, что Пекин на год приостановит действие еще более строгих ограничений на редкоземель, которые были объявлены в октябре 2025-го.
Также в администрации Трампа сообщили, что в рамках соглашения с США Китай прекратит антимонопольные, антидемпинговые и антикоррупционные расследования в отношении американских производителей микрочипов, в частности Nvidia и Qualcomm.
Зато Белый дом в ответ ослабит тарифные требования:
- приостановит действие части так называемых "зеркальных тарифов" Трампа на китайские товары еще на один год;
- откажется от введения 100% пошлин на экспорт из Китая в США, которые планировали ввести с ноября.
В Вашингтоне отметили, что Китай согласился приостановить ограничения на экспорт редкоземельных металлов в обмен на согласие США смягчить экспортные ограничения для китайских компаний, которые занимаются поставками технологий. На прошлой неделе Вашингтон решил не расширять эти ограничения в течение 1 года, пишет Reuters.
Важно! Вместе с тем эксперты убеждены, что договоренности Трампа и Си могут оказаться лишь краткосрочным перемирием, ведь они будут действовать только год и не решают всех противоречий между странами. В частности, соглашение не охватывает геополитические вопросы, например, Тайвань и войну России против Украины.
О чем еще договорились США и Китай?
Дональд Трамп согласился снизить тариф на импорт фентанила из Китая – с 20% до 10%. Он заявил, что принял это решение после обещания китайского лидера Си Цзиньпина сделать все возможное, чтобы остановить потоки этого вещества в Соединенные Штаты.
По результатам переговоров двух лидеров общий уровень тарифов на китайские товары будет снижен с 57% до 47%. В то же время Пекин пообещал существенно нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции, прежде всего сои, что должно стать поддержкой для фермеров США.
Кроме того, Вашингтон сообщил, что Китай позволит нидерландской компании Nexperia BV возобновить работу своих производственных мощностей в стране. Этот шаг должен уменьшить риски дефицита микрочипов, который мог поставить под угрозу производство автомобилей и других высокотехнологичных товаров на фоне обострения торгового противостояния.