Что предусматривает соглашение Трампа и Си?

Об этом сообщили в Белом доме, опубликовав детали торговой сделки, которой на прошлой неделе достигли президент Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Договоренности двух лидеров предусматривают, что Китай "в интересах американских конечных потребителей и их поставщиков во всем мире” выдаст общие лицензии на экспорт ряда редкоземельных металлов:

галлия;

германия;

сурьмы;

и графита.

Это фактически означает отмену контроля, который Пекин ввел в апреле 2025 года и октябре 2022 года, –

уточнили в Белом доме.

Ранее США и Китай согласились, что Пекин на год приостановит действие еще более строгих ограничений на редкоземель, которые были объявлены в октябре 2025-го.

Также в администрации Трампа сообщили, что в рамках соглашения с США Китай прекратит антимонопольные, антидемпинговые и антикоррупционные расследования в отношении американских производителей микрочипов, в частности Nvidia и Qualcomm.

Зато Белый дом в ответ ослабит тарифные требования:

приостановит действие части так называемых "зеркальных тарифов" Трампа на китайские товары еще на один год;

откажется от введения 100% пошлин на экспорт из Китая в США, которые планировали ввести с ноября.

В Вашингтоне отметили, что Китай согласился приостановить ограничения на экспорт редкоземельных металлов в обмен на согласие США смягчить экспортные ограничения для китайских компаний, которые занимаются поставками технологий. На прошлой неделе Вашингтон решил не расширять эти ограничения в течение 1 года, пишет Reuters.

Важно! Вместе с тем эксперты убеждены, что договоренности Трампа и Си могут оказаться лишь краткосрочным перемирием, ведь они будут действовать только год и не решают всех противоречий между странами. В частности, соглашение не охватывает геополитические вопросы, например, Тайвань и войну России против Украины.

О чем еще договорились США и Китай?