Що передбачає угода Трампа та Сі?
Про це повідомили у Білому домі, опублікувавши деталі торгівельної угоди, якої минулого тижня досягли президент Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Домовленості двох лідерів передбачають, що Китай "в інтересах американських кінцевих споживачів і їхніх постачальників у всьому світі” видасть загальні ліцензії на експорт низки рідкісноземельних металів:
- галію;
- германію;
- сурми;
- та графіту.
Це фактично означає скасування контролю, який Пекін запровадив у квітні 2025 року та жовтні 2022 року, –
уточнили у Білому домі.
Раніше США та Китай погодилися, що Пекін на рік призупинить дію ще суворіших обмежень на рідкісноземи, які були оголошені у жовтні 2025-го.
Також в адміністрації Трампа повідомили, що у межах угоди зі США Китай припинить антимонопольні, антидемпінгові та антикорупційні розслідування щодо американських виробників мікрочипів, зокрема Nvidia та Qualcomm.
Натомість Білий дім у відповідь послабить тарифні вимоги:
- призупинить дію частини так званих "дзеркальних тарифів" Трампа на китайські товари ще на один рік;
- відмовиться від запровадження 100% мит на експорт з Китаю до США, які планували увести з листопада.
У Вашингтоні наголосили, що Китай погодився призупинити обмеження на експорт рідкісноземельних металів в обмін на згоду США пом’якшити експортні обмеження для китайських компаній, які займаються постачанням технологій. Минулого тижня Вашингтон вирішив не розширювати ці обмеження протягом 1 року, пише Reuters.
Важливо! Разом з тим експерти переконані що домовленості Трампа та Сі можуть виявитися лише короткостроковим перемир’ям, адже вони діятимуть лише рік і не вирішують усіх суперечностей між країнами. Зокрема, угода не охоплює геополітичні питання, наприклад, Тайвань і війну Росії проти України.
Про що ще домовилися США та Китай?
Дональд Трамп погодився зменшити тариф на імпорт фентанілу з Китаю – з 20% до 10%. Він заявив, що ухвалив це рішення після обіцянки китайського лідера Сі Цзіньпіна зробити все можливе, щоб зупинити потоки цієї речовини до Сполучених Штатів.
За результатами переговорів двох лідерів загальний рівень тарифів на китайські товари буде знижено з 57% до 47%. Водночас Пекін пообіцяв суттєво наростити закупівлі американської сільськогосподарської продукції, передусім сої, що має стати підтримкою для фермерів США.
Крім того, Вашингтон повідомив, що Китай дозволить нідерландській компанії Nexperia BV відновити роботу своїх виробничих потужностей у країні. Цей крок має зменшити ризики дефіциту мікрочипів, який міг поставити під загрозу виробництво автомобілів та інших високотехнологічних товарів на тлі загострення торгівельного протистояння.