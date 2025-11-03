Долар подорожчав майже на гривню: чи варто здавати валюту в обмінниках

Після вихідних курси валют показали на ринку помітне зростання, найбільше з яких було зафіксоване в обмінниках. Там долар подорожчав на 50 копійок. Натомість в банках ситуація з вартістю валют дещо інша, адже коливання там мінімальні.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 3 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,70 гривні (без змін проти 31 жовтня) та продаж по 42,10 гривні (-4 копійки). Дивіться також Рідкісноземи в обмін на тарифи: в США розкрили деталі угоди Трампа та Сі Купівля євро проходить по 48,15 гривні (-5 копійок), продаж – по 48,95 гривні (-5 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,10 гривні , а продати по 42,12 гривні .

, а продати по . Купівля євро по 48,70 гривні, а продаж по 48,90 гривні. По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,85 гривні (+50 копійок), а продають по 42,20 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(+50 копійок), а продають по (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,55 гривні (+36 копійок), а продають по 48,90 гривні (-18 копійок). Що буде з курсом у листопаді? Загалом у листопаді очікується, що верхня межа валютних коливань на міжбанку може зрости до 42 – 42,5 гривні за долар та 48,5 – 50 за євро.

Натомість цього, з 3 по 9 листопада, прогнозуються такі курси валют: 41,8 – 42,15 гривні за долар та 48 – 49 гривень за євро на міжбанку; 41,8 – 42,2 гривні за доларів та 48 – 49,5 гривні за євро на готівковому ринку.