Будет большой скачок или нет: гибкий курс могут вернуть

НБУ может установить неформальный коридор по текущему курсу. После отмены фиксированной стоимости доллара аналитики считают, что он не должен сильно измениться.

Что будет с долларом после введения гибкого курса

НБУ отметил, что собирается перейти к гибкому курсу доллара, предусматривающему контроль и изменение ситуации на рынке, при необходимости. Виталий Варвищук рассказал, что рамки курса определены не будут, а в случае ограниченного коридора стоимость выйдет на максимальное значение.

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Виталий Варвищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Коридор – это не то, что они собираются делать. Я очень сомневаюсь, что они будут давать любой ориентир по значению курса и динамику девальвации.

Председатель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что на первом этапе введения гибкого курса, регулятор установит коридор в пределах 30 копеек. В таком диапазоне и будет колебаться доллар в течение определенного времени.

Каким будет доллар на этой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что приближение осеннего периода и активизация опасений украинцев по поводу энергетической ситуации из-за обстрелов могут несколько усилить доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Сейчас мы находимся в благоприятном для гривни временном промежутке – в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением и укрепления гривни, похоже, ждать не стоит.

Так что можно ожидать, что курс продажи доллара будет находиться в диапазоне 37,3 – 37,8 гривны.

Какой курс доллара 14 августа

В банках курс доллара не изменился за выходные, тогда как в обменниках продажи подорожали на 8 копеек, а покупка упала на 6 копеек. На черном рынке тоже наблюдалось определенное беспокойство, но в пределах 1 – 3 копеек.