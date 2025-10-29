Скандал с дронами: в Госспецсвязи ответили на обвинения в растрате миллионов
- НАБУ объявило подозрение двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний по делу о хищении средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины.
- Госспецсвязи утверждает, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом, и готова содействовать следствию для выяснения всех обстоятельств.
В НАБУ обнародовали информацию об объявлении подозрения в отношении должностных лиц Госспецсвязи. Однако пока в этих эпизодах не стоит точка.
Что рассказали в Госспецсвязи?
К тому же не было вынесено обвинительного приговора, передает 24 Канал со ссылкой на Госспецсвязь в Telegram.
Не впервые правоохранительные органы выходят с подобными заявлениями, в частности в отношении Госспецсвязи. По состоянию на сейчас ни в одном из таких эпизодов в отношении Службы судом не поставлена точка и не вынесен обвинительный приговор,
– говорится в сообщении.
В частности позиция Службы, как указано в тексте, в этом случае остается неизменной: лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины со своей стороны готова обеспечить полное содействие проведению следствия и выяснению всех обстоятельств, которые помогут установить истину.
Служба призывает не спекулировать этими вопросами, пока не будет вынесено соответствующее решение суда:
- представителей государственных учреждений;
- политиков;
- журналистов;
- общественность.
Госспецсвязи продолжает выполнять возложенные на Службу функции,
– отметили в Telegram.
Заметьте! Служба сообщила, что продолжает обеспечивать беспилотными системами составляющие сектора обороны и безопасности для победы.
Что известно об обвинениях в сторону Службы?
28 октября сообщили о подозрении двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний, причастным к организации и реализации преступной схемы хищения средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Дело в том, что в 2023 году после принятия изменений в Государственный бюджет Украины Госспецсвязи выделено 30 миллиардов гривен на закупку беспилотников. Установлено, что у руководителя одного из департаментов Госспецсвязи возник план растраты части этих средств.
Поэтому поставки дронов должны были происходить заранее определенными компаниями по завышенным ценам.
Выяснилось, что в течение мая – сентября 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов "DJI Mavic 3" и 1 300 дронов "Autel Evo Max 4T" по ценам, превышавших рыночные на 70–90%,
– говорится в сообщении.
Важно! Средства от реализации этих дронов были выведены на счета подконтрольных компании, а действия лиц нанесли бюджету Украины ущерб на сумму более 90 миллионов гривен.
Какие еще известные дела о коррупции произошли в последнее время?
В октябре Национальная полиция Украины также разоблачила преступную группу, которая получала средства в результате присвоения электроэнергии госпредприятия. Через счета преступники перевели более 11,5 миллиона гривен, а предприятию был нанесен ущерб на более 39 миллионов гривен.
Кроме того, 28 октября ГБР разоблачило львовского бизнесмена Игоря Гриневича и бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на завладении средствами госпредприятия на десятки миллионов гривен.