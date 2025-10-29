Скандал с дронами: в Госспецсвязи ответили на обвинения в растрате миллионов

В НАБУ обнародовали информацию об объявлении подозрения в отношении должностных лиц Госспецсвязи. Однако пока в этих эпизодах не стоит точка.

Что рассказали в Госспецсвязи?

К тому же не было вынесено обвинительного приговора, передает 24 Канал со ссылкой на Госспецсвязь в Telegram.

Читайте также Махинации на миллиарды: правоохранители разоблачили налоговую аферу с участием экс-руководителей ГНС

Не впервые правоохранительные органы выходят с подобными заявлениями, в частности в отношении Госспецсвязи. По состоянию на сейчас ни в одном из таких эпизодов в отношении Службы судом не поставлена точка и не вынесен обвинительный приговор,

– говорится в сообщении.

В частности позиция Службы, как указано в тексте, в этом случае остается неизменной: лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины со своей стороны готова обеспечить полное содействие проведению следствия и выяснению всех обстоятельств, которые помогут установить истину.

Служба призывает не спекулировать этими вопросами, пока не будет вынесено соответствующее решение суда:

представителей государственных учреждений; политиков; журналистов; общественность.

Госспецсвязи продолжает выполнять возложенные на Службу функции,

– отметили в Telegram.

Заметьте! Служба сообщила, что продолжает обеспечивать беспилотными системами составляющие сектора обороны и безопасности для победы.

Что известно об обвинениях в сторону Службы?

28 октября сообщили о подозрении двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний, причастным к организации и реализации преступной схемы хищения средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Дело в том, что в 2023 году после принятия изменений в Государственный бюджет Украины Госспецсвязи выделено 30 миллиардов гривен на закупку беспилотников. Установлено, что у руководителя одного из департаментов Госспецсвязи возник план растраты части этих средств.

Поэтому поставки дронов должны были происходить заранее определенными компаниями по завышенным ценам.

Выяснилось, что в течение мая – сентября 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов "DJI Mavic 3" и 1 300 дронов "Autel Evo Max 4T" по ценам, превышавших рыночные на 70–90%,

– говорится в сообщении.

Важно! Средства от реализации этих дронов были выведены на счета подконтрольных компании, а действия лиц нанесли бюджету Украины ущерб на сумму более 90 миллионов гривен.

Какие еще известные дела о коррупции произошли в последнее время?