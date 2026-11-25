В декабре 2026 года одинокие матери в Украине и далее смогут получать государственную помощь на детей, размер которой зависит от возраста ребенка и доходов семьи. Фиксированной суммы для всех получателей нет, ведь выплата рассчитывается индивидуально по установленной формуле.

Какие выплаты одиноким матерям предусмотрены в декабре 2026 года

В декабре 2026 года размер государственной помощи одиноким матерям будет зависеть от возраста ребенка и среднемесячного дохода семьи на одного человека. В соответствии с законодательством, размер выплаты определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", в течение декабря будут действовать такие размеры прожиточного минимума:

для детей в возрасте до 6 лет – 2 817 гривен;

для детей от 6 до 18 лет – 3 512 гривен;

для трудоспособных лиц – 3 328 гривен.

Таким образом, если среднемесячный доход семьи на одного человека равен нулю, размер пособия может составлять до 2 817 гривен на ребенка до 6 лет или до 3 512 гривен на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Например, если среднемесячный доход семьи на одного человека составляет 1 000 гривен, одинокая мать с ребенком в возрасте до 6 лет может получить 1 817 гривен помощи. Если ребенку от 6 до 18 лет, при таком же доходе выплата составит 2 512 гривен.

Пособие также могут получать одинокие матери на детей в возрасте до 23 лет, если те обучаются по дневной или дуальной форме в учебных заведениях. В таком случае выплата предоставляется до завершения обучения, но не дольше, чем до достижения ребенком 23 лет.

Важно! С 1 декабря отдельного повышения этого пособия не предусмотрено. Расчет будет производиться по показателям прожиточного минимума, установленным на 2026 год.

Кто имеет право на пособие и как его оформить

Государственное пособие могут получать матери, не состоящие в браке и имеющие детей, в свидетельстве о рождении которых отсутствует запись об отце или такая запись сделана по указанию матери в соответствии с законодательством.

Обратите внимание! Право на выплаты также имеют одинокие усыновители, если в документах о рождении ребенка нет записи о втором родителе. Кроме того, пособие может назначаться матери или отцу в случае смерти второго родителя, если они не получают на ребенка пенсию в связи с потерей кормильца или другие предусмотренные законодательством выплаты.

Для оформления пособия необходимо подать заявление и декларацию о доходах и имущественном положении. В зависимости от обстоятельств также могут понадобиться свидетельство о рождении ребенка, документы об усыновлении или справки о доходах, информация о которых отсутствует в государственных реестрах.

Обратиться за назначением выплаты можно несколькими способами:

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через портал "Дія";

в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);

через уполномоченных представителей органов местного самоуправления;

отправив документы по почте в соответствующий орган Пенсионного фонда.

Пособие назначается с месяца обращения с необходимыми документами и сведениями. Выплаты производятся ежемесячно в течение шести календарных месяцев, после чего для продолжения получения пособия необходимо повторно подать соответствующие документы.

В то же время пособие не назначается, если ребенок находится на полном государственном содержании. Если же мать-одиночка вступила в брак, право на выплату на детей, рожденных или усыновленных до брака, сохраняется при условии, что новый супруг не усыновил этих детей.

Таким образом, в декабре 2026 года одинокие матери смогут и в дальнейшем получать государственное пособие на детей. Его конкретный размер будет зависеть от возраста ребенка и доходов семьи, а для оформления или продления выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

К слову, с 1 декабря 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребенка останется неизменным. Родители, чьи дети родились начиная с 1 января 2026 года, могут получить от государства 50 000 гривен. Эта сумма предусмотрена как для первого ребенка, так и для каждого следующего.