Госдолг Украины превысит 100% ВВП: действительно ли каждый гражданин "должен" деньги

В 2026 году государственный долг Украины превысил 9,2 триллиона гривен. Речь идет о совокупных обязательствах государства перед кредиторами, а не персональной задолженности граждан.

Что означает рост государственного долга Украины?

Как объяснил в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман, из-за полномасштабной войны украинская экономика находится под давлением, поэтому государство должно привлекать средства для финансирования расходов.

Государственный долг измеряют в процентах к внутреннему валовому продукту (ВВП), то есть всего, что производит экономика за год. Обычно, показатель считают нормальным, если он меньше 100%, однако даже если больше – это не катастрофа.

По словам экономиста Олега Гетмана, показатель долга на одного человека (каждый украинец "должен" свою часть) не используют, поскольку он ни о чем не свидетельствует.

В 2026 году государственный долг Украины превысит 100% ВВП, однако подобные показатели имеют и развитые экономики мира. Это обязательства государства перед крупными международными структурами.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Например, в Японии госдолг – 230% к ВВП и они прекрасно с этим живут, нормально чувствуют себя. В Испании, Италии, Греции госдолг составляет около 130% к ВВП и они тоже абсолютно нормально себя чувствуют, люди живут хорошо, богато. Даже госдолг в США – более 100% ВВП.

Экономист замечает, что в предвоенные 2020 – 2022 годы государство начало радикально снижать долг, и в лучшие годы он составлял менее 60% ВВП Украины. Однако полномасштабное нападение России изменило ситуацию.

Поскольку украинская экономика не может выдержать нагрузку по военному направлению, государство вынуждено привлекать ежегодно 40 – 50 миллиардов долларов внешней помощи от партнеров.

Около половины этих средств составляют гранты и безвозвратная макрофинансовая помощь, другая часть – дешевые кредиты с отсрочкой платежей на десятилетия и низкими процентами.

Несмотря на это, наш долг понемногу растет. С 60% вырос сначала до 70 – 80%, потом в прошлом году – до 90 – 95% и в этом году он превысит 100%, но не намного. Он будет примерно 105% ВВП. Поэтому если наш ВВП будет примерно 210 миллиардов долларов, то госдолг будет условно 220 или 230 миллиардов долларов. Никакой катастрофы в этом нет, потому что проценты по этому долгу отсрочены на 20 – 30 лет, возвращать их надо потом. То же касается тела кредита, которое тоже возвращать когда-то после войны,

– отмечает Олег Гетман.

Интересно! По мнению экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, долговая петля вокруг Украины затягивается, а главная проблема заключается в отсутствии восстановительной, циклической экономической модели, которая бы генерировала внутренний рост. В то же время правительственная стратегия сводится преимущественно к переговорам с донорами о новых траншах. Экономист называет реструктуризацию внешнего долга "вялой", поскольку реальное списание составило 25 – 35% вместо желаемых 50%, а долг не уменьшили существенно и только отложили.

Из чего состоит государственный долг Украины?

Госдолг Украины состоит из нескольких частей:

, который является более дорогим в обслуживании, потому что ставки по гривневым заимствованиям (облигациям внутреннего государственного займа) выше, чем по льготным внешним кредитам; эту часть долга нужно погашать как можно быстрее; внешнего долга перед международными партнерами (Международным валютным фондом, Всемирным банком, европейскими странами, G7 и т.д.); этот долг наиболее дешевый, его можно оставить как можно дольше.

Обратите внимание! Также существует гарантированный государством долг – обязательства не самого государства, а отдельных украинских предприятий, банков и т.д., по которым государство выступает гарантом. Если компания не сможет вернуть деньги, государство должно погасить долг за нее из бюджета.

По словам экономиста Олега Гетмана, действующий размер государственного долга Украины не представляет угрозы для страны и населения.

"Ситуация контролируемая. Более того, у нас 50 миллиардов долларов есть только золотовалютных резервов Национального банка. Международники и дальше будут давать нам средства, потому что они заинтересованы в том, чтобы мы выстояли и победили в этой бешеной войне. И когда-то, через 10 – 20 лет после завершения военного положения, нам придется долг понемногу возвращать, доводя его до адекватного уровня 50 – 60% нашего ВВП", – заключает эксперт.

По данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 28 февраля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял более 9,2 триллиона гривен или 213,18 миллиарда долларов США:

государственный внешний долг 75,25% – 160,41 миллиарда долларов США;

государственный внутренний долг 21,82% – 46,1 миллиарда долларов США;

гарантированный государством долг 2,94% – 6,26 миллиарда долларов США.

В феврале государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился на 1,8 миллиарда долларов. Это произошло в результате погашения долговых обязательств по кредитам стран-партнеров и переоценки валютных обязательств из-за изменения обменных курсов.

Как отсрочили выплату госдолга Украины?

Украина и группа ее официальных кредиторов в апреле подписали Меморандум о взаимопонимании относительно отсрочке выплат по государственному долгу.

Документ подписал министр финансов Сергей Марченко и уполномоченные представители стран-кредиторов, среди которых:

Канада и США;

Великобритания;

Франция, Германия, Италия и Нидерланды;

Япония и Южная Корея.

Речь идет об отсрочке платежей по государственному и гарантированному государством долгу, которые подлежали уплате с февраля 2026 года. Их будут осуществлять равными полугодовыми частями в течение 2035 – 2039 годов с предусмотренной капитализацией процентов.