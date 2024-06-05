Какую сумму денег надо держать в наличных на случай блэкаута

Во время блэкаута электронная система расчетов может стать недоступной. Иногда именно покупатель испытывает трудности с таким видом оплаты. Единственным выходом, чтобы приобрести что-то, остается наличка.

Какая сейчас ситуация с отключением света

По состоянию на теперь, в Украине применяются стабилизационные почасовые отключения. Таким образом энергетикам удается удерживать баланс внутри энергетической системы.

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Ранее эксперт Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу отметил, что количество отключений летом может возрасти. По его словам, это связано с увеличением потребностей потребителей.

Омельченко также спрогнозировал, что отключения могут продолжаться до конца войны и даже дольше. Это связано со значительными повреждениями энергосистемы.

Какая сумма наличных денег нужна

Правительство повысило тариф на электроэнергию до 4,32 гривны за киловатт-час. Это позволит энергетикам продолжать проведение ремонтных работ.

В комментарии 24 Каналу инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил что определять сумму наличных нужно, учитывая индивидуальные потребности. То есть, это должен быть бюджет, который вы тратите в течение определенного промежутка времени.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Я считаю за пример надо взять 2022 – 2023 годы. Та сумма, которую вы тратите в среднем в неделю будет достаточной во время блэкаута.

Фурса также отметил, что банковская система готова к вызовам, поэтому паниковать не стоит. В пример он привел прошлогодние случаи, когда работа внутри финансовых учреждений продолжалась, несмотря на отключение света.

Где можно снять наличные с карты во время блэкаута

Снять наличные во время блэкаута возможно несколькими способами. Например, в отделении банка, которое обеспечивается альтернативными источниками энергии. При условии, что в этом финансовом учреждении функционируют банкоматы. Также наличные можно снять так:

через кассу в банке;

на кассе в магазинах, где предлагается снятие наличных в пределах определенной суммы.

Повлияют ли отключения на курс

Если вы пользуетесь банкоматом другого банка, с вас может взиматься комиссия за снятие.

По мнению Фурсы отключение света не станут причиной изменения курса. В свою очередь, банкир Анна Золотько говорит, что на колебания, которые происходят на валютном рынке, влияет увеличение спроса среди населения.

В частности, такую ситуацию можно было наблюдать на прошлой неделе. Тогда, по мнению банкира, спрос среди населения был спровоцирован мерами валютной либерализации, которые внедрили еще несколько недель назад.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Рост котировок на внутреннем рынке Украины спровоцировал динамичное подорожание валюты в наличном сегменте. Здесь курс довольно быстро преодолел отметку 41 гривну за доллар. И хотя дальнейшего роста не произошло, психологическое влияние резкого увеличения стоимости доллара оказалось довольно мощным.

Население начало активнее покупать валюту. Золотько говорит, что на этот спрос также сильно повлияли зарплатные поступления украинцев.