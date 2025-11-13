Жизнь без графиков: какие области могут избежать отключений света

Жителям большинства областей Украины подают свет по графикам из-за последствий российских ударов по энергообъектам. Однако часть регионов может не попадать под ограничения.

Какие области имеют лучшую ситуацию с обеспечением электроэнергией?

Регионы Украины по-разному пострадали от российских атак на энергосистему. Прифронтовые области чаще страдают от обстрелов и их труднее обеспечить электроэнергией, даже если мощности достаточно в других областях. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Смотрите также Будут ли продолжаться отключения света весь отопительный сезон

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Реальное положение дел значительно лучше в западных областях. Они могут получать от наших европейских коллег дополнительно электрическую энергию, которую, к сожалению, нельзя передать на левый берег из-за ограничений, связанные с повреждениями линий электропередач. И хуже ситуация на Харьковщине и вообще в прифронтовых регионах, где используют значительно большее количество средств поражения, не ожидая 10 дней, а ежесуточно.

В Министерстве энергетики сообщили, что массированные ракетно-дронные атаки России в октябре и ноябре уничтожили или повредили объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Украине. Это привело к значительным потерям доступной мощности, поэтому система не может удовлетворить потребности всех потребителей. Поэтому в большинстве областей действуют графики отключений.

Почему свет по графикам выключают не во всех областях?

Потребности жителей областей, чья инфраструктура пострадала от обстрелов и есть энергодефицит, покрывают за счет электроэнергии, произведенной в других областях. Ее передают от объектов генерации по магистральным и распределительным сетям. Также в Украину поступает импортируемая электроэнергия через интерконнекторы.

Чтобы частично разгрузить магистральные сети, энергетики вынуждены ограничивать потребление в областях, которые находятся на пути передачи энергии от электростанций и интерконнекторов в распределительные сети регионов с дефицитом электроэнергии.

В то же время нет необходимости ограничивать области, где передачу энергии не осуществляют. В этих регионах возможен даже избыток мощности, но технически ее невозможно передать в области с поврежденными электростанциями и сетями.

Заметим! Энергосистему Украины проектировали без учета военных действий и ракетных атак.

Какова ситуация в энергосистеме Украины 13 ноября?