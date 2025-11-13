Укр Рус
13 ноября, 18:49
4

Жизнь без графиков: какие области могут избежать отключений света

Янина Мурдза
Основні тези
  • Массированные атаки России уничтожили или повредили объекты генерации, что привело к потерям мощности и графиков почасовых отключений в большинстве областей.
  • Области, которые не находятся на пути передачи энергии в дефицитных регионов, могут избегать отключений, даже если имеют избыток мощности.

Жителям большинства областей Украины подают свет по графикам из-за последствий российских ударов по энергообъектам. Однако часть регионов может не попадать под ограничения.

Какие области имеют лучшую ситуацию с обеспечением электроэнергией?

Регионы Украины по-разному пострадали от российских атак на энергосистему. Прифронтовые области чаще страдают от обстрелов и их труднее обеспечить электроэнергией, даже если мощности достаточно в других областях. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Геннадий Рябцев

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований

Реальное положение дел значительно лучше в западных областях. Они могут получать от наших европейских коллег дополнительно электрическую энергию, которую, к сожалению, нельзя передать на левый берег из-за ограничений, связанные с повреждениями линий электропередач. И хуже ситуация на Харьковщине и вообще в прифронтовых регионах, где используют значительно большее количество средств поражения, не ожидая 10 дней, а ежесуточно.

В Министерстве энергетики сообщили, что массированные ракетно-дронные атаки России в октябре и ноябре уничтожили или повредили объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Украине. Это привело к значительным потерям доступной мощности, поэтому система не может удовлетворить потребности всех потребителей. Поэтому в большинстве областей действуют графики отключений.

Почему свет по графикам выключают не во всех областях?

Потребности жителей областей, чья инфраструктура пострадала от обстрелов и есть энергодефицит, покрывают за счет электроэнергии, произведенной в других областях. Ее передают от объектов генерации по магистральным и распределительным сетям. Также в Украину поступает импортируемая электроэнергия через интерконнекторы.

Чтобы частично разгрузить магистральные сети, энергетики вынуждены ограничивать потребление в областях, которые находятся на пути передачи энергии от электростанций и интерконнекторов в распределительные сети регионов с дефицитом электроэнергии.

В то же время нет необходимости ограничивать области, где передачу энергии не осуществляют. В этих регионах возможен даже избыток мощности, но технически ее невозможно передать в области с поврежденными электростанциями и сетями.

Заметим! Энергосистему Украины проектировали без учета военных действий и ракетных атак.

Какова ситуация в энергосистеме Украины 13 ноября?

  • По данным Укрэнерго, по состоянию на утро в результате российских атак повреждено оборудование и обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях. Ночью под удар попали энергообъекты в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где позволяет ситуация с безопасностью.

  • В большинстве регионов Украины ограничивают потребление электроэнергии. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

  • Потребление электроэнергии остается высоким. Максимальный объем ограничений энергоснабжения применяют в вечерние часы.